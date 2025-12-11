Lula minimiza candidatura de Flávio e projeta vitória: "Perderão as eleições"

Lula projeta vitória nas eleições de 2026. - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) minimizou a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à presidência da República. O entorno do petista considera como "remota" a possibilidade do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) consolidar a candidatura diante da preferência do centrão por, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), governador de São Paulo.

Em entrevista à TV Alterosa, em Minas Gerais, nesta quinta-feira (11), o mandatário provocou os adversários e projetou a vitória nas eleições de 2026.

A gente não escolhe candidato adversário. Vejo toda hora Tarcísio, Caiado, Zema, Ratinho, Michelle, Eduardo, inventando um monte de nome. Quem inventa muito nome é porque não tem nenhum. Eles estão em dúvida porque eles sabem que eles perderão as eleições em 2026 Lula - presidente do Brasil

"Nós passamos dois anos para reconstruir esse país e esse ano é ano da colheita, estamos colhendo melhor política de inclusão social que esse país já teve. E o ano que vem será ano da verdade em que país vai se dar conta do que está acontecendo nesse país”, disse Lula.

Uma ponderação feita por lulistas é que Flávio Bolsonaro, embora seja o nome mais moderado da família, terá dificuldade de juntar o Centrão em torno da sua candidatura, pois carrega o desgaste de ser um Bolsonaro e indicado pelo pai, que cumpre pena em um processo de condenação por tentativa de golpe de estado.

O PT já trabalha para rachar partidos no centrão como MDB, PSD, Republicanos e PP nos estados e ter pelo menos parte dos apoios.