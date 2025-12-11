Menu
POSSIBILIDADE

Haddad admite que pode deixar Fazenda para atuar na campanha de Lula

Chefe da equipe econômica descartou interesse em dispitar eleição

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

11/12/2025 - 20:53 h
Haddad pode deixar Fazenda.
Haddad pode deixar Fazenda. -

Fernando Haddad admitiu que pode deixar o Ministério da Fazenda para colaborar na campanha de reeleição do presidente Lula em 2026. O chefe da equipe econômica afirmou que informou ao mandatário sobre o desejo de participar da construção do programa de governo e da estratégia eleitoral do próximo ano, mas descartou interesse em disputar qualquer cargo.

“Eu tenho a intenção de colaborar com a campanha do presidente Lula, e disse isso a ele, que eu não pretendo ser candidato em 2026, mas quero dar uma contribuição para pensar o programa de governo, para pensar como estruturar a campanha dele”, afirma o ministro da Fazenda em entrevistas ao O Globo.

O presidente, segundo Haddad, deu uma resposta “muito amigável” e sinalizou que concorda com os planos do chefe da equipe econômica.

“A reação dele foi muito amigável. Ele falou: "Haddad, você vai colaborar da maneira que você preferir. E qualquer decisão que você tome eu vou respeitar. Mas vamos conversar", diz Haddad, em referência à conversa com Lula.

Na ocasião, o ministro negou que o PT não tenha quadros para substituir Lula como liderança nacional e projetou que o partido te “muitos nomes”, para a sucessão do atual presidente.

“É um partido que tem construído várias políticas públicas, respeitadas no mundo inteiro. É natural que tenha muitos nomes. O estranho seria ter um só. Eu gosto do Camilo Santana (ministro da Educação). Gosto do Rafael Fonteles (governador do Piauí), que é um quadro extraordinário do PT. Pediu-se muito para o Jaques Wagner ser candidato em 2018, mas ele declinou. O PT tem muitos nomes. E, em cinco anos, vão aparecer outros nomes ainda, se Deus quiser.

campanha de reeleição Fernando Haddad Lula 2026 Ministério da Fazenda Política brasileira PT

x