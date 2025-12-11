POSSIBILIDADE
Haddad admite que pode deixar Fazenda para atuar na campanha de Lula
Chefe da equipe econômica descartou interesse em dispitar eleição
Por Anderson Ramos
Fernando Haddad admitiu que pode deixar o Ministério da Fazenda para colaborar na campanha de reeleição do presidente Lula em 2026. O chefe da equipe econômica afirmou que informou ao mandatário sobre o desejo de participar da construção do programa de governo e da estratégia eleitoral do próximo ano, mas descartou interesse em disputar qualquer cargo.
“Eu tenho a intenção de colaborar com a campanha do presidente Lula, e disse isso a ele, que eu não pretendo ser candidato em 2026, mas quero dar uma contribuição para pensar o programa de governo, para pensar como estruturar a campanha dele”, afirma o ministro da Fazenda em entrevistas ao O Globo.
O presidente, segundo Haddad, deu uma resposta “muito amigável” e sinalizou que concorda com os planos do chefe da equipe econômica.
“A reação dele foi muito amigável. Ele falou: "Haddad, você vai colaborar da maneira que você preferir. E qualquer decisão que você tome eu vou respeitar. Mas vamos conversar", diz Haddad, em referência à conversa com Lula.
Na ocasião, o ministro negou que o PT não tenha quadros para substituir Lula como liderança nacional e projetou que o partido te “muitos nomes”, para a sucessão do atual presidente.
“É um partido que tem construído várias políticas públicas, respeitadas no mundo inteiro. É natural que tenha muitos nomes. O estranho seria ter um só. Eu gosto do Camilo Santana (ministro da Educação). Gosto do Rafael Fonteles (governador do Piauí), que é um quadro extraordinário do PT. Pediu-se muito para o Jaques Wagner ser candidato em 2018, mas ele declinou. O PT tem muitos nomes. E, em cinco anos, vão aparecer outros nomes ainda, se Deus quiser.
