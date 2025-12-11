Menu
HOME > POLÍTICA
RESPOSTA

SEC vai registrar denúncia contra deputado após invasão a almoxarifado

Secretária de Educação nega as acusações feitas por Leandro de Jesus (PL)

Redação

Por Redação

11/12/2025 - 19:34 h
SEC emitiu nota com posicionamento sobre denúncia.
A Secretaria da Educação da Bahia (SEC) informou que vai registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil contra o deputado estadual Leandro de Jesus (PL) por invasão a um almoxarifado localizado no bairro da Ribeira, em Salvador.

A medida acontece após o deputado publicar um vídeo nas redes sociais mostrando uma fiscalização em um galpão onde, segundo ele, foram encontradas grandes quantidades de itens educacionais armazenados de forma inadequada e, em muitos casos, há mais de uma década.

Leandro disse que protocolou uma notícia de fato no Ministério Público da Bahia (MP-BA) para solicitar a apuração de possíveis irregularidades na gestão de materiais escolares e equipamentos sob responsabilidade da SEC.

Por sua vez, a pasta informou que o referido local é um espaço oficial do Estado, destinado ao recebimento e armazenamento de materiais e mobiliário encaminhados por fornecedores para posterior distribuição às escolas da rede estadual, de acordo com as necessidades registradas.

Ainda de acordo com a SEC, no local também são guardados materiais que se encontram sub judice, só podendo ser distribuídos ou descartados após a conclusão dos respectivos processos judiciais.

A secretaria garante que todo o acervo está devidamente registrado e controlado, não havendo qualquer tipo de material abandonado.

Veja a nota na íntegra:

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) informa que o almoxarifado localizado no bairro da Ribeira, em Salvador, é um espaço oficial do Estado, destinado ao recebimento e armazenamento de materiais e mobiliário encaminhados por fornecedores para posterior distribuição às escolas da rede estadual, de acordo com as necessidades registradas. No local também são guardados materiais que se encontram sub judice, só podendo ser distribuídos ou descartados após a conclusão dos respectivos processos judiciais.

O espaço abriga, ainda, equipamentos devolvidos pelas unidades escolares, que aguardam os trâmites formais para envio à Secretaria da Administração do Estado, com vistas a leilão ou descarte, seguindo as normas vigentes. Todo o acervo está devidamente registrado e controlado, não havendo qualquer tipo de material abandonado.

Na tarde desta terça-feira (9), o local foi alvo de invasão, fato considerado grave pela SEC. A secretaria vai registrar boletim de ocorrência para que a Polícia Civil apure o episódio e adotará as medidas administrativas e judiciais cabíveis.

