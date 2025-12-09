Menu
ECONOMIA

Aporte aos Correios deve ser menor que R$ 6 bilhões, diz Haddad

Segundo ministro, o empréstimo pode sair ainda em 2025

Agência Brasil e Redação

Agência Brasil e Redação

09/12/2025 - 6:37 h
O aporte de R$ 6 bilhões não deve se confirmar nessa quantia
O aporte de R$ 6 bilhões não deve se confirmar nessa quantia

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira, 8, que o aporte do Tesouro Nacional aos Correios deve ser menor que os R$ 6 bilhões inicialmente estimados pela estatal.

Ele explicou que o governo ainda analisa diferentes caminhos para fortalecer o caixa da empresa, entre eles a combinação de um aporte com um empréstimo, que poderá ser liberado ainda neste ano. Segundo Haddad, porém, a definição final sobre o modelo de apoio ainda não foi tomada.

Haddad destacou que há espaço fiscal em 2025 para um aporte, mas reforçou que a medida não está definida. “Até teria [espaço], mas não é uma coisa que está decidida”, afirmou ao conversar com jornalistas na porta do Ministério da Fazenda.

O ministro reiterou que qualquer ajuda financeira será condicionada ao plano de reestruturação da estatal. “Nós sempre estamos condicionando tudo a um plano de reestruturação. Os Correios precisam mudar, precisam ser reestruturados”, disse.

Aporte de R$ 6 bilhões

De acordo com Haddad, o aporte de R$ 6 bilhões não deve se confirmar nessa quantia. “Esse valor, não. É valor inferior a esse pelo que eu sei”, declarou.

Leia Também:

Regras endurecem e aposentadoria fica mais distante em 2026
Bahia pode voltar a ter supermercado popular após sete anos
Valor arrecadado com bets pode bancar Universidade do Esporte

Inicialmente, os Correios cogitavam receber um reforço de caixa de R$ 6 bilhões do Tesouro para cobrir o prejuízo do mesmo valor acumulado de janeiro a setembro.

O aporte pode ser viabilizado por meio de crédito extraordinário ou via Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN), caso o governo considere necessário. Ambas as alternativas ainda estão em avaliação pela equipe econômica.

Empréstimo em negociação

Além da injeção direta de recursos, o governo discute oferecer aval para um empréstimo aos Correios. A tratativa intensificou-se após o Tesouro negar um pedido de R$ 20 bilhões feita pela estatal.

A nova proposta prevê reduzir o valor do crédito para algo entre R$ 10 bilhões e R$ 15 bilhões, de modo a permitir que a empresa obtenha juros mais baixos no mercado. Foi justamente o custo elevado da operação que motivou o veto inicial do Tesouro.

Haddad disse que o empréstimo pode ser aprovado ainda este ano, mas lembrou que a negociação com os bancos continua travando o avanço.

“É uma possibilidade, mas não estamos jogando com uma possibilidade só por causa da negociação com os bancos”, afirmou.

O ministro deu as declarações após se reunir com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), por cerca de quatro horas na tarde desta segunda.

O encontro, na residência oficial da Presidência da Câmara, discutiu projetos que o governo quer que sejam aprovados antes da votação do Orçamento de 2026, prevista para a próxima semana.

