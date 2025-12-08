Menu
ECONOMIA
Bahia pode voltar a ter supermercado popular após sete anos

O projeto de lei foi enviado à Câmara dos Deputados

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

08/12/2025 - 19:09 h
A rede oferece alimentos a preços populares
A Bahia pode voltar a ter uma rede de supermercado popular em breve. Baseado no antigo programa Cesta do Povo, que possuía unidades de varejo em todo o estado com preços inferiores aos das grandes redes privadas, um projeto de lei propõe a criação da Rede Nacional de Supermercados Populares, ampliando o acesso a alimentos e itens de limpeza para famílias em situação de vulnerabilidade.

O PL foi apresentado na Câmara de Deputados, em Brasília, pelo deputado federal Leo Prates (PDT-BA), que citou a antiga Cesta do Povo, criada durante o governo de Antônio Carlos Magalhães (ACM) e privatizada pelo então governador Rui Costa (PT), em 2018.

A ideia é construir redes em escala nacional, que serão chamadas de Cestão do Povo, comercializando itens com valores inferiores aos tradicionais.

Segundo o texto apresentado pelo parlamentar, a gestão destes estabelecimentos ficará com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O órgão realizará a compra de produtos diretamente de agricultores familiares, utilizando estoques reguladores e estabelecendo a criação destes centros de distribuição e pontos de venda em áreas de vulnerabilidade social e econômica.

O projeto segue em tramitação na Câmara e caso seja aprovado, deverá ser regulamentado pelo Poder Executivo em até 180 dias. Entretanto, a liberação só entrará em vigor 90 dias após sua publicação.

x