Este 1 real esquecido na sua gaveta pode valer R$ 20 mil

Notas e moedas de 1 real se tornaram itens de alto valor no colecionismo - Foto: Reprodução / Agência Brasil

As notas de 1 real, colocadas em circulação em 1994 e retiradas em 2005, retornaram ao radar de colecionadores. A dificuldade de encontrar exemplares bem preservados fez com que alguns atingissem valores que chegam a R$ 20 mil.

A valorização acontece graças a detalhes como falhas de impressão, qualidade de conservação e assinaturas específicas. Entre os modelos mais disputados estão aqueles da série B0001 a B0072A, que podem alcançar R$ 440. Valores maiores aparecem quando há erros ainda mais raros somados a uma conservação impecável.

Moedas de 1 real também entram na lista



Além das cédulas, as moedas de 1 real também despertam grande interesse — especialmente as edições comemorativas. A moeda lançada em 2012, que marca a entrega da bandeira olímpica, está entre as mais difíceis de encontrar e pode ser vendida por até R$ 20 mil, conforme a raridade e a procura no mercado.

Conservar bem faz toda diferença

Para manter ou aumentar o valor desses itens, a conservação é fundamental. O mais recomendado é guardar as notas em capas plásticas, protegidas de luz, umidade e altas temperaturas. As moedas devem ser mantidas separadamente, evitando arranhões ou alterações na superfície.

Esses cuidados garantem que cada peça permaneça intacta e tenha boa aceitação em futuras negociações.

Colecionar também é preservar história

Mais do que um investimento, reunir cédulas e moedas significa guardar fragmentos da trajetória econômica brasileira. Para quem deseja iniciar no colecionismo, é essencial conhecer as características de cada item e adotar uma rotina rigorosa de preservação.