Mansão de R$ 815 milhões vai à venda com cinema, lago e 20 banheiros

A Villa Dei Fiori, em Bel Air, está à venda por R$ 815 milhões - Foto: Divulgação

Uma mansão em Bel Air, na Califórnia, acaba de ser listada por 150 milhões de dólares — cerca de R$ 815 milhões na cotação atual. Batizada de Villa Dei Fiori, ou Villa das Flores, a propriedade foi adquirida em 1995 por um empresário do setor petrolífero por 7,4 milhões de dólares, valor que hoje equivaleria a R$ 40,25 milhões. Desde então, o imóvel passou por reformas e ganhou área adicional, o que elevou sua valorização.

Sala de mansão à venda por R$ 815 milhões na Califórnia | Foto: Divulgação

Quarto com lareira em mansão à venda por R$ 815 milhões na Califórnia | Foto: Divulgação

Localização e estrutura



Situada em um dos trechos mais luxuosos da Bel Air Road, a mansão ocupa um terreno de 1,3 hectare e uma área construída de 1.745 m². A propriedade conta com duas entradas independentes e abriga nove quartos, além de impressionantes 20 banheiros.

Sala de cinema de mansão à venda por R$ 815 milhões na Califórnia | Foto: Divulgação

Terraço de mansão à venda por R$ 815 milhões na Califórnia | Foto: Divulgação

Lazer para além do básico



Entre os destaques internos, a Villa Dei Fiori possui uma sala de cinema particular e uma suíte aquecida com lareira. Na área externa, o projeto privilegia lazer e tranquilidade, reunindo uma piscina com terraço espaçoso e um lago repleto de peixes ornamentais.

Lago de mansão à venda por R$ 815 milhões na Califórnia | Foto: Divulgação