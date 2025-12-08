Menu
Mansão de R$ 815 milhões vai à venda com cinema, lago e 20 banheiros

Propriedade em Bel Air chega ao mercado por R$ 815 milhões e reúne luxo extremo, nove quartos e 20 banheiros

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

08/12/2025 - 15:22 h
A Villa Dei Fiori, em Bel Air, está à venda por R$ 815 milhões
A Villa Dei Fiori, em Bel Air, está à venda por R$ 815 milhões -

Uma mansão em Bel Air, na Califórnia, acaba de ser listada por 150 milhões de dólares — cerca de R$ 815 milhões na cotação atual. Batizada de Villa Dei Fiori, ou Villa das Flores, a propriedade foi adquirida em 1995 por um empresário do setor petrolífero por 7,4 milhões de dólares, valor que hoje equivaleria a R$ 40,25 milhões. Desde então, o imóvel passou por reformas e ganhou área adicional, o que elevou sua valorização.

Sala de mansão à venda por R$ 815 milhões na Califórnia
Sala de mansão à venda por R$ 815 milhões na Califórnia | Foto: Divulgação
Quarto com lareira em mansão à venda por R$ 815 milhões na Califórnia
Quarto com lareira em mansão à venda por R$ 815 milhões na Califórnia | Foto: Divulgação

Localização e estrutura

Situada em um dos trechos mais luxuosos da Bel Air Road, a mansão ocupa um terreno de 1,3 hectare e uma área construída de 1.745 m². A propriedade conta com duas entradas independentes e abriga nove quartos, além de impressionantes 20 banheiros.

Sala de cinema de mansão à venda por R$ 815 milhões na Califórnia
Sala de cinema de mansão à venda por R$ 815 milhões na Califórnia | Foto: Divulgação

Terraço de mansão à venda por R$ 815 milhões na Califórnia
Terraço de mansão à venda por R$ 815 milhões na Califórnia | Foto: Divulgação

Lazer para além do básico

Entre os destaques internos, a Villa Dei Fiori possui uma sala de cinema particular e uma suíte aquecida com lareira. Na área externa, o projeto privilegia lazer e tranquilidade, reunindo uma piscina com terraço espaçoso e um lago repleto de peixes ornamentais.

Lago de mansão à venda por R$ 815 milhões na Califórnia
Lago de mansão à venda por R$ 815 milhões na Califórnia | Foto: Divulgação
Piscina de mansão à venda por R$ 815 milhões na Califórnia
Piscina de mansão à venda por R$ 815 milhões na Califórnia | Foto: Divulgação

