ECONOMIA
Mansão de R$ 815 milhões vai à venda com cinema, lago e 20 banheiros
Propriedade em Bel Air chega ao mercado por R$ 815 milhões e reúne luxo extremo, nove quartos e 20 banheiros
Por Iarla Queiroz
Uma mansão em Bel Air, na Califórnia, acaba de ser listada por 150 milhões de dólares — cerca de R$ 815 milhões na cotação atual. Batizada de Villa Dei Fiori, ou Villa das Flores, a propriedade foi adquirida em 1995 por um empresário do setor petrolífero por 7,4 milhões de dólares, valor que hoje equivaleria a R$ 40,25 milhões. Desde então, o imóvel passou por reformas e ganhou área adicional, o que elevou sua valorização.
Localização e estrutura
Situada em um dos trechos mais luxuosos da Bel Air Road, a mansão ocupa um terreno de 1,3 hectare e uma área construída de 1.745 m². A propriedade conta com duas entradas independentes e abriga nove quartos, além de impressionantes 20 banheiros.
Lazer para além do básico
Entre os destaques internos, a Villa Dei Fiori possui uma sala de cinema particular e uma suíte aquecida com lareira. Na área externa, o projeto privilegia lazer e tranquilidade, reunindo uma piscina com terraço espaçoso e um lago repleto de peixes ornamentais.
