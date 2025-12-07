Carro elétrico barato? Modelo de R$ 47 mil chega ao Brasil

- Foto: Divulgação

O Brasil vai receber um minicarro elétrico com preço estimado entre R$ 47 mil e R$ 49 mil. A pronta entrega do veículo está disponível a partir de março de 2026.

Com capacidade para até três pessoas, o modelo A05 chega ao solo brasileiro com a proposta de um deslocamento sustentável e moderno, com um preço acessível, bem abaixo das outras opções elétricas do mercado.

Tudo sobre Economia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Marca detentora do A05, a Aima atua há oito anos no país e vem ampliando sua presença na mobilidade elétrica. O minicarro será produzido na China e distribuído pela empresa no Brasil.

Confira as especificações do carro: