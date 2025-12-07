Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

Carro elétrico barato? Modelo de R$ 47 mil chega ao Brasil

Pronta entrega começa em março de 2026

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

07/12/2025 - 8:52 h
Imagem ilustrativa da imagem Carro elétrico barato? Modelo de R$ 47 mil chega ao Brasil
-

O Brasil vai receber um minicarro elétrico com preço estimado entre R$ 47 mil e R$ 49 mil. A pronta entrega do veículo está disponível a partir de março de 2026.

Com capacidade para até três pessoas, o modelo A05 chega ao solo brasileiro com a proposta de um deslocamento sustentável e moderno, com um preço acessível, bem abaixo das outras opções elétricas do mercado.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Marca detentora do A05, a Aima atua há oito anos no país e vem ampliando sua presença na mobilidade elétrica. O minicarro será produzido na China e distribuído pela empresa no Brasil.

Leia Também:

Sem internet, carros ou luz: conheça o povo que vive como no passado
Carro antigo: o custo real do seguro para sua relíquia
IPVA: carros com mais de 20 anos ganham isenção

Confira as especificações do carro:

  • 2,61 metros de comprimento;
  • 1,40 metro de largura;
  • 1,64 metro de altura
  • 1,70 metro de entre-eixos;
  • 825 quilos de peso (com a bateria);
  • capacidade para três pessoas;
  • motor elétrico assíncrono com 3,2 kW (4,3 cavalos) de potência;
  • pode atingir velocidade máxima de 45 km/h
  • autonomia de 55 a 60 quilômetros, com recarga de 8h a 10h.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Aima carros acessíveis especificações automotivas minicarro elétrico mobilidade sustentável veículos elétricos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x