ECONOMIA
Carro elétrico barato? Modelo de R$ 47 mil chega ao Brasil
Pronta entrega começa em março de 2026
Por Luiza Nascimento
O Brasil vai receber um minicarro elétrico com preço estimado entre R$ 47 mil e R$ 49 mil. A pronta entrega do veículo está disponível a partir de março de 2026.
Com capacidade para até três pessoas, o modelo A05 chega ao solo brasileiro com a proposta de um deslocamento sustentável e moderno, com um preço acessível, bem abaixo das outras opções elétricas do mercado.
Marca detentora do A05, a Aima atua há oito anos no país e vem ampliando sua presença na mobilidade elétrica. O minicarro será produzido na China e distribuído pela empresa no Brasil.
Leia Também:
Confira as especificações do carro:
- 2,61 metros de comprimento;
- 1,40 metro de largura;
- 1,64 metro de altura
- 1,70 metro de entre-eixos;
- 825 quilos de peso (com a bateria);
- capacidade para três pessoas;
- motor elétrico assíncrono com 3,2 kW (4,3 cavalos) de potência;
- pode atingir velocidade máxima de 45 km/h
- autonomia de 55 a 60 quilômetros, com recarga de 8h a 10h.
