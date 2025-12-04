NO PASSADO
Sem internet, carros ou luz: conheça o povo que vive como no passado
Mais de 370 mil pessoas vivem nestas comunidades
Por Andrêzza Moura
Enquanto o mundo avança em ritmo acelerado, cercado por tecnologia, internet e máquinas cada vez mais inteligentes, existe um grupo que escolheu seguir um caminho totalmente diferente. Eles não usam carros motorizados, não se conectam e não se deixam levar pelo futuro digital que domina o dia a dia moderno.
Entre carroças de madeira, lamparinas e roupas simples feitas à mão, os Amish vivem como se ainda estivessem no passado, quase como se o século XVIII nunca tivesse terminado, e transformam essa escolha em tradição e fé. Essas comunidades se concentram principalmente em Ohio, Pensilvânia e Indiana, nos Estados Unidos da América e tanmbém no Canadá.
Quem são os Amish
Os Amish são uma comunidade cristã tradicionalista de origem anabatista, conhecida pela vida simples, pela rigidez moral e por sua recusa deliberada à tecnologia moderna. A população Amish ultrapassa 370 mil pessoas, distribuídas entre os Estados Unidos e o Canadá. Além do inglês, eles falam o dialeto Pennsylvania Dutch, herança direta da imigração europeia.
A história do grupo remonta ao século XVII, quando o líder suíço Jakob Ammann rompeu com outros anabatistas defendendo uma vida ainda mais austera e disciplinada. Perseguidos na Europa, seus seguidores cruzaram o Atlântico no início do século XVIII e se instalaram na Pensilvânia, onde finalmente encontraram liberdade religiosa. Ali, preservaram tradições que atravessam mais de três séculos praticamente intactas.
Como vivem
A vida Amish gira em torno da fé, da comunidade e de um código rigoroso chamado Ordnung, que funciona como uma constituição moral e espiritual. Ele dita desde a maneira de se vestir até o tipo de tecnologia que pode ou não pode fazer parte do dia a dia.
O Ordnung proíbe
- uso de internet e smartphones
- adoção de eletricidade pública
- posse de automóveis
- fotografias, por considerarem que alimentam a vaidade
- música instrumental, que poderia estimular sentimentos considerados mundanos
A aparência também é regulada. As roupas simples, sem estampas, barbas usadas somente por homens casados e cabelos cortados de acordo com normas comunais. Casamentos ocorrem apenas entre membros da própria comunidade e o divórcio não é uma opção. A vida é coletiva e o individualismo é desencorajado.
Trabalho, economia e educação
A economia Amish é movida pelo trabalho manual e pela autossuficiência. Muitas famílias vivem da agricultura e da pecuária, enquanto outras mantêm ofícios tradicionais como marcenaria, panificação, costura e produção artesanal. Pequenos negócios familiares prosperam e parte da renda vem da venda de produtos para visitantes de fora - único contato deles com o mundo moderno.
A educação também segue uma lógica própria. As escolas simples, comunitárias, onde as crianças estudam até os 13 ou 14 anos. Aprendem leitura, matemática básica e princípios religiosos, não para ingressar na universidade, mas para perpetuar o modo de vida da comunidade.
