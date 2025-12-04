Papa faz nova orientação sobre sexo e surpreende com decisão

Papa Leão 14 - Foto: Reprodução| AFP via Getty images

No fim de novembro, a Igreja Católica divulgou um documento que reconhece a existência de uma “finalidade unitiva da sexualidade”. Assinado pelo Dicastério para a Doutrina da Fé e aprovado pelo papa Leão XIV, o texto afirma que o sexo vai além da procriação.

Segundo o documento, as relações sexuais “não se limitam a assegurar a procriação, mas contribuem para enriquecer e fortalecer a união única e exclusiva e o sentimento de pertencimento mútuo”.

Publicado apenas em italiano, o material apresenta uma defesa da visão católica sobre o casamento heterossexual e surpreende ao reforçar que as relações sexuais não se restringem à finalidade procriativa.

Além disso, o texto aponta que parte dos problemas do mundo moderno se origina de desejos considerados excessivos: “a busca excessiva e descontrolada pelo sexo ou a simples negação da finalidade procriativa da sexualidade”.

A nota também ressalta que há uma negação crescente sobre o sentido do casamento e da sexualidade. Para a Igreja, há um “desejo de troca emocional nas próprias relações sexuais, mas também por meio do diálogo e da cooperação”.

O documento reforça ainda que o ato sexual não deve ser entendido como uma forma de “caridade”, mas sim algo que “deve naturalmente permanecer aberto à comunicação da vida”.

Três possibilidades abordadas pela Igreja

O texto apresenta três situações relacionadas ao ato sexual, segundo a doutrina católica:

1. A vida sexual de casais que não podem ter filhos;

2. A possibilidade de que um casal não busque conscientemente um ato sexual apenas como meio de procriação;

3. A importância de respeitar os “períodos naturais de infertilidade”.