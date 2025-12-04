Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

IGREJA CATÓLICA

Papa faz nova orientação sobre sexo e surpreende com decisão

Nota foi assinada pelo Dicastério para a Doutrina da Fé e aprovado pelo papa Leão XIV

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

04/12/2025 - 18:45 h | Atualizada em 04/12/2025 - 20:46
Papa Leão 14
Papa Leão 14 -

No fim de novembro, a Igreja Católica divulgou um documento que reconhece a existência de uma “finalidade unitiva da sexualidade”. Assinado pelo Dicastério para a Doutrina da Fé e aprovado pelo papa Leão XIV, o texto afirma que o sexo vai além da procriação.

Segundo o documento, as relações sexuais “não se limitam a assegurar a procriação, mas contribuem para enriquecer e fortalecer a união única e exclusiva e o sentimento de pertencimento mútuo”.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Publicado apenas em italiano, o material apresenta uma defesa da visão católica sobre o casamento heterossexual e surpreende ao reforçar que as relações sexuais não se restringem à finalidade procriativa.

Leia Também:

Nova placa de trânsito causa polêmica ao render multa de 800 reais
Cidade perdida há 2.700 anos é revelada após revisão de eclipse histórico
Alerta Nível 4: EUA mandam cidadãos deixarem a Venezuela

Além disso, o texto aponta que parte dos problemas do mundo moderno se origina de desejos considerados excessivos: “a busca excessiva e descontrolada pelo sexo ou a simples negação da finalidade procriativa da sexualidade”.

A nota também ressalta que há uma negação crescente sobre o sentido do casamento e da sexualidade. Para a Igreja, há um “desejo de troca emocional nas próprias relações sexuais, mas também por meio do diálogo e da cooperação”.

O documento reforça ainda que o ato sexual não deve ser entendido como uma forma de “caridade”, mas sim algo que “deve naturalmente permanecer aberto à comunicação da vida”.

Três possibilidades abordadas pela Igreja

O texto apresenta três situações relacionadas ao ato sexual, segundo a doutrina católica:

1. A vida sexual de casais que não podem ter filhos;

2. A possibilidade de que um casal não busque conscientemente um ato sexual apenas como meio de procriação;

3. A importância de respeitar os “períodos naturais de infertilidade”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

catolicismo Papa Leão 14 Papa Leão XIV

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Papa Leão 14
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Papa Leão 14
Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

Papa Leão 14
Play

Polícia identifica “intercâmbio” de membro do CV na Ucrânia para treinamento de guerra

Papa Leão 14
Play

Presidente mexicana é assediada sexualmente na rua; veja vídeo

x