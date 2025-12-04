POLÊMICA
Nova placa de trânsito causa polêmica ao render multa de 800 reais
As placas já estão sendo instaladas nas principais rodovias
Por Franciely Gomes
Uma placa azul tem chamado atenção dos motoristas que passam diariamente pelas rodovias da França. O não cumprimento da sinalização pode ocasionar em uma multa de 135 euros, que convertido atualmente para o real chega a marca de aproximadamente R$ 836.
Com um losango branco no meio, a placa indica que a via sinalizada é reservada exclusivamente para o covoiturage, também chamado de carona solidária. A ideia é indicar que o espaço serve para veículos compartilhados, garantindo a segurança de condutores e passageiros.
Condutores de carros de passeio, que transportam mais de dois passageiros podem usar a via sem nenhum tipo de penalidade, mesmo que sejam membros da mesma família. Além dos táxis, vazios ou cheios, e motocicletas com duas pessoas.
Entretanto, os veículos que possuem apenas um motorista estão estritamente proibidos de acessar a via e sujeitos a pagar a multa, caso sejam pegos. A implementação do painel já está confirmada desde julho de 2024, oferecendo tempo para os condutores se prepararem para a mudança.
