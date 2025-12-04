Nova placa de trânsito causa polêmica ao render multa de 800 reais

A placa pode implicar em multa grave - Foto: Ilustrativa | Freepik

Uma placa azul tem chamado atenção dos motoristas que passam diariamente pelas rodovias da França. O não cumprimento da sinalização pode ocasionar em uma multa de 135 euros, que convertido atualmente para o real chega a marca de aproximadamente R$ 836.

Com um losango branco no meio, a placa indica que a via sinalizada é reservada exclusivamente para o covoiturage, também chamado de carona solidária. A ideia é indicar que o espaço serve para veículos compartilhados, garantindo a segurança de condutores e passageiros.

Condutores de carros de passeio, que transportam mais de dois passageiros podem usar a via sem nenhum tipo de penalidade, mesmo que sejam membros da mesma família. Além dos táxis, vazios ou cheios, e motocicletas com duas pessoas.

Entretanto, os veículos que possuem apenas um motorista estão estritamente proibidos de acessar a via e sujeitos a pagar a multa, caso sejam pegos. A implementação do painel já está confirmada desde julho de 2024, oferecendo tempo para os condutores se prepararem para a mudança.