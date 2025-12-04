Vaticano mantém proibição de mulheres em cargos hierárquicos

- Foto: TIZIANA FABI / AFP

Uma comissão interna do Vaticano reprovou, por 7 votos a 1, a possibilidade de mulheres se tornarem diáconas. O anúncio aconteceu nesta quinta-feira, 4.

"O estado atual da questão, tanto na pesquisa histórica quanto na investigação teológica, bem como suas implicações mútuas, descarta a possibilidade de avançar na direção da admissão de mulheres ao diaconato", declarou o Vaticano.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O que é o diaconato?

O diaconato é o cargo hierárquico mais baixo da Igreja Católica, seguido por padres, bispos, arcebispos, cardeais e o papa. Caso fosse aprovada, a mudança seria a primeira que garantiria a ascensão feminina nas funções do catolicismo.

Com a decisão, as mulheres seguem proibidas de ocupar cargos na hierarquia envolvendo a religião. Apesar do anúncio, o Vaticano não descarta a possibilidade futuramente.

Influência do Papa

O Papa Francisco (1936-2025) abriu a discussão sobre a possibilidade de mulheres se tornarem diáconas após um pedido, em 2016, do grupo internacional baseado em Roma que representa irmãs e freiras católicas ao redor do mundo.

Ele instituiu duas comissões para estudar o assunto, que deliberaram em sigilo. No entanto, o Papa Leão XIV, eleito em maio deste ano, indicou que não deve avançar em questões de gênero,