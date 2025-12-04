Itália paga até 6 mil euros para quem se mudar e trabalhar lá

Varese, Itália - Foto: Reprodução

Sonhando em morar na Europa, perto de Milão e da fronteira com a Suíça? A cidade italiana de Varese, conhecida como a "Cidade Jardim" da região da Lombardia, está lançando um ousado projeto piloto para reverter a escassez de mão de obra qualificada: um voucher de 2 mil a 6 mil euros por ano (cerca de R$ 12,3 mil a R$ 37,1 mil) para novos residentes.

O projeto, intitulado "Vieni a Vivere a Varese" (Venha Viver em Varese), tem como objetivo transformar a província, que possui pouco mais de 82 mil habitantes e um forte setor industrial, em um polo dinâmico e atraente para jovens talentos.

O programa "Vieni a Vivere a Varese"

A iniciativa, promovida pela Câmara de Comércio de Varese, visa a contratação de profissionais entre 18 e 40 anos que aceitem mudar-se permanentemente para a província. O voucher será concedido durante três anos e está vinculado a um novo contrato de trabalho em uma empresa local.

Quem pode se candidatar e quais são as regras:

Idade: Jovens entre 18 e 40 anos.

Jovens entre 18 e 40 anos. Contrato de trabalho: Deve ter um contrato com uma empresa cadastrada na Câmara de Comércio de Varese. O contrato pode ser por prazo determinado (mínimo de 12 meses), permanente ou de aprendizagem.

Deve ter um contrato com uma empresa cadastrada na Câmara de Comércio de Varese. O contrato pode ser por prazo determinado (mínimo de 12 meses), permanente ou de aprendizagem. Residência: O candidato deve transferir sua residência para a província de Varese em até 90 dias após o início do contrato.

O valor do voucher, que varia de 2 mil a 6 mil euros por ano, poderá ser utilizado na aquisição de bens e serviços essenciais por meio de uma plataforma digital, incluindo alimentação, serviços públicos, saúde, vestuário, mobiliário e mensalidades escolares.

Indústria e qualidade de vida próxima a Milão e Suíça

Varese não oferece apenas um incentivo financeiro; a cidade combina uma alta qualidade de vida com um ambiente profissional robusto.

Conhecida pela beleza de seus parques e pela proximidade com o Lago Maggiore, a cidade está estrategicamente localizada a cerca de 60 km de Milão e muito próxima da fronteira suíça. É um polo de indústrias sólidas nos setores:

Aeronáutico

Têxtil

Metalúrgico

Segundo Mauro Vitiello, presidente da Câmara de Comércio, a medida é pragmática e inovadora: "Somos uma região altamente industrializada. Para que continuemos assim, queremos intervir... para superar o atual déficit entre oferta e demanda de mão de obra, antes que se torne um problema estrutural."

Como se inscrever

Os interessados em viver e trabalhar na "Cidade Jardim" da Lombardia devem se inscrever pelo site ReStart.

O prazo final para as candidaturas é 15 de dezembro.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Escritório de Atrações Turísticas pelo telefone 0332 295141 ou pelo e-mail: [email protected].