MUNDO
Itália paga até 6 mil euros para quem se mudar e trabalhar lá
Vieni a Vivere a Varese: o voucher para morar perto de Milão e Suíça
Por Isabela Cardoso
Sonhando em morar na Europa, perto de Milão e da fronteira com a Suíça? A cidade italiana de Varese, conhecida como a "Cidade Jardim" da região da Lombardia, está lançando um ousado projeto piloto para reverter a escassez de mão de obra qualificada: um voucher de 2 mil a 6 mil euros por ano (cerca de R$ 12,3 mil a R$ 37,1 mil) para novos residentes.
O projeto, intitulado "Vieni a Vivere a Varese" (Venha Viver em Varese), tem como objetivo transformar a província, que possui pouco mais de 82 mil habitantes e um forte setor industrial, em um polo dinâmico e atraente para jovens talentos.
O programa "Vieni a Vivere a Varese"
A iniciativa, promovida pela Câmara de Comércio de Varese, visa a contratação de profissionais entre 18 e 40 anos que aceitem mudar-se permanentemente para a província. O voucher será concedido durante três anos e está vinculado a um novo contrato de trabalho em uma empresa local.
Quem pode se candidatar e quais são as regras:
- Idade: Jovens entre 18 e 40 anos.
- Contrato de trabalho: Deve ter um contrato com uma empresa cadastrada na Câmara de Comércio de Varese. O contrato pode ser por prazo determinado (mínimo de 12 meses), permanente ou de aprendizagem.
- Residência: O candidato deve transferir sua residência para a província de Varese em até 90 dias após o início do contrato.
O valor do voucher, que varia de 2 mil a 6 mil euros por ano, poderá ser utilizado na aquisição de bens e serviços essenciais por meio de uma plataforma digital, incluindo alimentação, serviços públicos, saúde, vestuário, mobiliário e mensalidades escolares.
Indústria e qualidade de vida próxima a Milão e Suíça
Varese não oferece apenas um incentivo financeiro; a cidade combina uma alta qualidade de vida com um ambiente profissional robusto.
Leia Também:
Conhecida pela beleza de seus parques e pela proximidade com o Lago Maggiore, a cidade está estrategicamente localizada a cerca de 60 km de Milão e muito próxima da fronteira suíça. É um polo de indústrias sólidas nos setores:
- Aeronáutico
- Têxtil
- Metalúrgico
Segundo Mauro Vitiello, presidente da Câmara de Comércio, a medida é pragmática e inovadora: "Somos uma região altamente industrializada. Para que continuemos assim, queremos intervir... para superar o atual déficit entre oferta e demanda de mão de obra, antes que se torne um problema estrutural."
Como se inscrever
Os interessados em viver e trabalhar na "Cidade Jardim" da Lombardia devem se inscrever pelo site ReStart.
O prazo final para as candidaturas é 15 de dezembro.
Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Escritório de Atrações Turísticas pelo telefone 0332 295141 ou pelo e-mail: [email protected].
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes