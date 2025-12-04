Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AUTOS

Carro antigo: o custo real do seguro para sua relíquia

Carros tem tratamento diferenciado; serviço não está disponível nas seguradoras convencionais

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

04/12/2025 - 12:31 h | Atualizada em 04/12/2025 - 12:43
Mesmo com poucas opções, carros antigos podem ter acesso a seguro
Mesmo com poucas opções, carros antigos podem ter acesso a seguro -

Os carros antigos seguem conquistando apaixonados em todo o Brasil — mas quando o assunto é seguro para veículos clássicos, as dúvidas são quase tão comuns quanto a admiração que eles despertam. Por não se enquadrarem no perfil de automóveis comuns, modelos com décadas de fabricação exigem serviços específicos. E são poucas as empresas que realmente oferecem opções voltadas a esse público.

Seguradora tem modalidade para veículos com até 35 anos

Uma das alternativas disponíveis no mercado é o Azul Auto Compacto, da Azul Seguros (grupo Porto Seguro). O produto atende carros entre 4 e 35 anos de uso e oferece cobertura anual com itens essenciais como:

Tudo sobre Autos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • colisão
  • roubo e furto
  • incêndio
  • danos a terceiros
  • assistência 24 horas

A empresa também disponibiliza o Azul por Assinatura, opção mensal que pode ser contratada diretamente pelo site.

Quanto custa?

Uma simulação feita pela Quatro Rodas para um Volkswagen Gol 1995 gerou os seguintes valores:

  • R$ 1.256,75/ano (Azul Compacto)
  • R$ 97,61/mês (Azul por Assinatura)

O cálculo considera fatores como perfil do condutor, local de circulação, ano e modelo do veículo, uso diário e tipo de cobertura.

Na assinatura mensal, a indenização é de 80% da Fipe; na anual, 90%.

Leia Também:

SUV de luxo da BYD resiste à queda de palmeira gigante; veja vídeo
BYD ultrapassa 2 mil trabalhadores em Camaçari e prevê novas vagas
Motoristas devem ter mais dias para dirigir com CNH vencida

Suhai: seguro sem limite de idade — até para carros de 1920

Diferente das seguradoras tradicionais, a Suhai aceita veículos sem limite de fabricação. O carro mais antigo segurado pela empresa é um Ford 1929, e os Fuscas aparecem como campeões na carteira.

Aqui, não há uso da tabela Fipe. O valor indenizável é determinado por uma avaliação própria.

Por que colecionadores procuram a Suhai?

A empresa destaca que, para muitos proprietários, o mais importante não é a indenização, mas recuperar o veículo em caso de roubo, razão pela qual a Suhai subsidia o rastreador em vários casos.

Como contratar?

  • Preenchimento de formulário no site
  • Cotação via corretor
  • Autovistoria e/ou instalação de rastreador
  • Apólice com validade de 12 meses

Quanto custa?

Simulação para um Chevrolet Opala Diplomata 1988 — placa preta:

  • R$ 1.500/ano (roubo e furto + assistência 24h)
  • R$ 3.000/ano (perda total + responsabilidade civil + assistência)

Os valores consideram instalação de rastreador.

Howden aposta no colecionador: seguro “All Risks” para veículos acima de 30 anos

Voltada exclusivamente para carros de colecionadores, a Howden aceita veículos com 30 anos ou mais, sem limite de antiguidade.

A cobertura do tipo All Risks inclui praticamente tudo que não estiver excluído em contrato, como:

  • roubo e furto
  • incêndio
  • quedas de objetos
  • fenômenos da natureza (granizo, alagamento, raio)
  • vandalismo
  • arranhões e amassados
  • quebra de faróis
  • colisões

Quanto custa?

As taxas variam conforme o valor do veículo e perfil do colecionador:

  • Coleções: 0,5% a 1% do valor total segurado
  • Veículo único: 0,8% a 3% (na maioria dos casos, cerca de 1,5%)

Quem é membro de clubes filiados à Federação Brasileira de Veículos Antigos recebe 10% de desconto.

Como funciona a contratação?

  1. Envio das informações do veículo
  2. Cotação inicial
  3. Vistoria online feita por avaliador especializado
  4. Aprovação e emissão da apólice

Se houver desistência, o cliente paga a taxa do laudo técnico. Caso contrário, tudo ocorre digitalmente, sem deslocamento. Em 2 a 3 dias, o carro já está segurado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Azul Seguros Carro Clássico Howden Seguro Carro Antigo Suhai veículos antigos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mesmo com poucas opções, carros antigos podem ter acesso a seguro
Play

Ram Dakota chega ao Brasil em 2026 para desafiar Hilux e Ranger

Mesmo com poucas opções, carros antigos podem ter acesso a seguro
Play

Renault anuncia pré-venda do Boreal 2026, seu novo carro-chefe

Mesmo com poucas opções, carros antigos podem ter acesso a seguro
Play

Bateria voadora: a aposta chinesa contra incêndios

Mesmo com poucas opções, carros antigos podem ter acesso a seguro
Play

BYD lança carro com drone no teto e preço surpreendente; confira

x