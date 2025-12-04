AUTOS
Carro antigo: o custo real do seguro para sua relíquia
Carros tem tratamento diferenciado; serviço não está disponível nas seguradoras convencionais
Por Yuri Abreu
Os carros antigos seguem conquistando apaixonados em todo o Brasil — mas quando o assunto é seguro para veículos clássicos, as dúvidas são quase tão comuns quanto a admiração que eles despertam. Por não se enquadrarem no perfil de automóveis comuns, modelos com décadas de fabricação exigem serviços específicos. E são poucas as empresas que realmente oferecem opções voltadas a esse público.
Seguradora tem modalidade para veículos com até 35 anos
Uma das alternativas disponíveis no mercado é o Azul Auto Compacto, da Azul Seguros (grupo Porto Seguro). O produto atende carros entre 4 e 35 anos de uso e oferece cobertura anual com itens essenciais como:
- colisão
- roubo e furto
- incêndio
- danos a terceiros
- assistência 24 horas
A empresa também disponibiliza o Azul por Assinatura, opção mensal que pode ser contratada diretamente pelo site.
Quanto custa?
Uma simulação feita pela Quatro Rodas para um Volkswagen Gol 1995 gerou os seguintes valores:
- R$ 1.256,75/ano (Azul Compacto)
- R$ 97,61/mês (Azul por Assinatura)
O cálculo considera fatores como perfil do condutor, local de circulação, ano e modelo do veículo, uso diário e tipo de cobertura.
Na assinatura mensal, a indenização é de 80% da Fipe; na anual, 90%.
Leia Também:
Suhai: seguro sem limite de idade — até para carros de 1920
Diferente das seguradoras tradicionais, a Suhai aceita veículos sem limite de fabricação. O carro mais antigo segurado pela empresa é um Ford 1929, e os Fuscas aparecem como campeões na carteira.
Aqui, não há uso da tabela Fipe. O valor indenizável é determinado por uma avaliação própria.
Por que colecionadores procuram a Suhai?
A empresa destaca que, para muitos proprietários, o mais importante não é a indenização, mas recuperar o veículo em caso de roubo, razão pela qual a Suhai subsidia o rastreador em vários casos.
Como contratar?
- Preenchimento de formulário no site
- Cotação via corretor
- Autovistoria e/ou instalação de rastreador
- Apólice com validade de 12 meses
Quanto custa?
Simulação para um Chevrolet Opala Diplomata 1988 — placa preta:
- R$ 1.500/ano (roubo e furto + assistência 24h)
- R$ 3.000/ano (perda total + responsabilidade civil + assistência)
Os valores consideram instalação de rastreador.
Howden aposta no colecionador: seguro “All Risks” para veículos acima de 30 anos
Voltada exclusivamente para carros de colecionadores, a Howden aceita veículos com 30 anos ou mais, sem limite de antiguidade.
A cobertura do tipo All Risks inclui praticamente tudo que não estiver excluído em contrato, como:
- roubo e furto
- incêndio
- quedas de objetos
- fenômenos da natureza (granizo, alagamento, raio)
- vandalismo
- arranhões e amassados
- quebra de faróis
- colisões
Quanto custa?
As taxas variam conforme o valor do veículo e perfil do colecionador:
- Coleções: 0,5% a 1% do valor total segurado
- Veículo único: 0,8% a 3% (na maioria dos casos, cerca de 1,5%)
Quem é membro de clubes filiados à Federação Brasileira de Veículos Antigos recebe 10% de desconto.
Como funciona a contratação?
- Envio das informações do veículo
- Cotação inicial
- Vistoria online feita por avaliador especializado
- Aprovação e emissão da apólice
Se houver desistência, o cliente paga a taxa do laudo técnico. Caso contrário, tudo ocorre digitalmente, sem deslocamento. Em 2 a 3 dias, o carro já está segurado.
