Carro antigo: o custo real do seguro para sua relíquia

Mesmo com poucas opções, carros antigos podem ter acesso a seguro - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

Os carros antigos seguem conquistando apaixonados em todo o Brasil — mas quando o assunto é seguro para veículos clássicos, as dúvidas são quase tão comuns quanto a admiração que eles despertam. Por não se enquadrarem no perfil de automóveis comuns, modelos com décadas de fabricação exigem serviços específicos. E são poucas as empresas que realmente oferecem opções voltadas a esse público.

Seguradora tem modalidade para veículos com até 35 anos

Uma das alternativas disponíveis no mercado é o Azul Auto Compacto, da Azul Seguros (grupo Porto Seguro). O produto atende carros entre 4 e 35 anos de uso e oferece cobertura anual com itens essenciais como:

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

colisão

roubo e furto

incêndio

danos a terceiros

assistência 24 horas

A empresa também disponibiliza o Azul por Assinatura, opção mensal que pode ser contratada diretamente pelo site.

Quanto custa?

Uma simulação feita pela Quatro Rodas para um Volkswagen Gol 1995 gerou os seguintes valores:

R$ 1.256,75/ano (Azul Compacto)

R$ 97,61/mês (Azul por Assinatura)

O cálculo considera fatores como perfil do condutor, local de circulação, ano e modelo do veículo, uso diário e tipo de cobertura.

Na assinatura mensal, a indenização é de 80% da Fipe; na anual, 90%.

Suhai: seguro sem limite de idade — até para carros de 1920

Diferente das seguradoras tradicionais, a Suhai aceita veículos sem limite de fabricação. O carro mais antigo segurado pela empresa é um Ford 1929, e os Fuscas aparecem como campeões na carteira.

Aqui, não há uso da tabela Fipe. O valor indenizável é determinado por uma avaliação própria.

Por que colecionadores procuram a Suhai?

A empresa destaca que, para muitos proprietários, o mais importante não é a indenização, mas recuperar o veículo em caso de roubo, razão pela qual a Suhai subsidia o rastreador em vários casos.

Como contratar?

Preenchimento de formulário no site

Cotação via corretor

Autovistoria e/ou instalação de rastreador

Apólice com validade de 12 meses

Quanto custa?

Simulação para um Chevrolet Opala Diplomata 1988 — placa preta:

R$ 1.500/ano (roubo e furto + assistência 24h)

R$ 3.000/ano (perda total + responsabilidade civil + assistência)

Os valores consideram instalação de rastreador.

Howden aposta no colecionador: seguro “All Risks” para veículos acima de 30 anos

Voltada exclusivamente para carros de colecionadores, a Howden aceita veículos com 30 anos ou mais, sem limite de antiguidade.

A cobertura do tipo All Risks inclui praticamente tudo que não estiver excluído em contrato, como:

roubo e furto

incêndio

quedas de objetos

fenômenos da natureza (granizo, alagamento, raio)

vandalismo

arranhões e amassados

quebra de faróis

colisões

Quanto custa?

As taxas variam conforme o valor do veículo e perfil do colecionador:

Coleções: 0,5% a 1% do valor total segurado

Veículo único: 0,8% a 3% (na maioria dos casos, cerca de 1,5%)

Quem é membro de clubes filiados à Federação Brasileira de Veículos Antigos recebe 10% de desconto.

Como funciona a contratação?

Envio das informações do veículo Cotação inicial Vistoria online feita por avaliador especializado Aprovação e emissão da apólice

Se houver desistência, o cliente paga a taxa do laudo técnico. Caso contrário, tudo ocorre digitalmente, sem deslocamento. Em 2 a 3 dias, o carro já está segurado.