AUTOS

Motoristas devem ter mais dias para dirigir com CNH vencida

Projeto prevê uso da CNH fora da regulação como documento oficial por tempo indeterminado

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

28/11/2025 - 17:58 h
Motoristas com a CNH vencida podem ter um tempo maior para regularizar o documento
Motoristas com a CNH vencida podem ter um tempo maior para regularizar o documento

Motoristas de todo o Brasil podem ganhar um tempo a mais antes de serem impedidos de dirigir com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados deu aval a uma proposta que aumenta de 30 para 60 dias o período de tolerância.

O projeto aprovado, identificado como PL 2496/22, foi assinado pelo deputado José Nelto (União–GO). Atualmente, a matéria segue para o Senado, a não ser que deputados apresentem recursos para que a votação ocorra no Plenário da própria Câmara.

Além de conceder mais tempo para que o motorista regularize a situação da CNH, a proposta também promove uma mudança no Código de Trânsito Brasileiro (CTB): “mesmo fora do prazo de vigência, a CNH continuará válida como documento oficial de identificação, sem prazo limite para esse uso.”

O relator na CCJ, deputado Diego Garcia (Republicanos–PR), defendeu a alteração normativa. Para ele, manter a CNH como documento válido mesmo após o vencimento traz “razoabilidade administrativa” e evita entraves burocráticos.

Atualmente, as regras da CTB dizem que com a carteira é permitido somente 30 dias depois do vencimento. Ultrapassando esse período, a infração é classificada como gravíssima, com aplicação de multa e inclusão de sete pontos no prontuário do condutor

x