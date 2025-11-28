LISTA COMPLETA
IPVA 2026: 17 estados têm isenção ou desconto para alguns carros
Políticas variam significativamente entre as unidades federativas
Por Jair Mendonça Jr
Há pouco mais de um mês para o final de 2025 e, consequentemente, início de 2026, momento em que muitos brasileiros aproveitam o 13º salário para regularizar as despesas. Uma delas é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).
No Brasil, 17 estados aplicam isenção total ou alíquotas reduzidas para carros elétricos e híbridos. As políticas variam significativamente entre as unidades federativas, abrangendo diferentes tipos de tecnologia e estabelecendo critérios de valor ou origem.
Confira as regras em vigor ou projetadas para 2026 nos principais estados que concedem o benefício
Isenção total do IPVA (100%)
- Distrito Federal (DF): Isenção integral para veículos elétricos e híbridos, sem restrição de preço.
- Amapá (AP): Isenção total para elétricos e híbridos, com validade estabelecida até o final de 2026.
- Paraíba (PB): Isenção total para veículos 100% elétricos.
- Pernambuco (PE): Isenção total para veículos 100% elétricos.
- Rio Grande do Norte (RN): Isenção total para veículos 100% elétricos.
- Rio Grande do Sul (RS): Isenção total para veículos 100% elétricos.
- Bahia (BA): Isenção total para veículos 100% elétricos. A medida estabelece um teto de valor venal de R$ 300 mil para a concessão do benefício.
- Maranhão (MA): Isenção total para veículos 100% elétricos.
- Minas Gerais (MG): Isenção válida exclusivamente para modelos elétricos e híbridos produzidos no estado.
Alíquotas reduzidas e descontos
- Mato Grosso do Sul (MS): Desconto de 70% no valor do IPVA para veículos elétricos e híbridos.
- Rio de Janeiro (RJ): Alíquota reduzida de 0,5% para carros 100% elétricos e de 1,5% para híbridos.
- São Paulo (SP): Aplica isenção de IPVA para veículos híbridos, híbridos flex e a hidrogênio, com limite de valor venal de R$ 250 mil em alguns casos, até 2026. Veículos 100% elétricos não são contemplados nesta política.
- Alagoas (AL): Isenção total no primeiro ano. Alíquotas reduzidas progressivas nos anos seguintes para elétricos e híbridos.
- Ceará (CE): Alíquota reduzida de 2% para veículos elétricos.
- Piauí (PI): Alíquota reduzida de 1% para veículos elétricos.
- Tocantins (TO): Projeto de lei aprovado estabelece isenção total para elétricos e híbridos adquiridos em concessionárias do estado até o final de 2026, com sanção pendente do governo estadual.
