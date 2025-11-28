IPVA 2026: 17 estados têm isenção ou desconto para alguns carros

Tem insenção ou desconto veículos 100% elétrico ou hibrido - Foto: Divulgação

Há pouco mais de um mês para o final de 2025 e, consequentemente, início de 2026, momento em que muitos brasileiros aproveitam o 13º salário para regularizar as despesas. Uma delas é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

No Brasil, 17 estados aplicam isenção total ou alíquotas reduzidas para carros elétricos e híbridos. As políticas variam significativamente entre as unidades federativas, abrangendo diferentes tipos de tecnologia e estabelecendo critérios de valor ou origem.

Confira as regras em vigor ou projetadas para 2026 nos principais estados que concedem o benefício

Isenção total do IPVA (100%)

Distrito Federal (DF): Isenção integral para veículos elétricos e híbridos, sem restrição de preço.

(AP): Isenção total para elétricos e híbridos, com validade estabelecida até o final de 2026.

(PB): Isenção total para veículos 100% elétricos.

(PE): Isenção total para veículos 100% elétricos.

(RN): Isenção total para veículos 100% elétricos.

Rio Grande do Sul ( RS): Isenção total para veículos 100% elétricos.

Bahia (BA): Isenção total para veículos 100% elétricos. A medida estabelece um teto de valor venal de R$ 300 mil para a concessão do benefício.

(MA): Isenção total para veículos 100% elétricos.

(MG): Isenção válida exclusivamente para modelos elétricos e híbridos produzidos no estado.

