Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LISTA COMPLETA

IPVA 2026: 17 estados têm isenção ou desconto para alguns carros

Políticas variam significativamente entre as unidades federativas

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

28/11/2025 - 13:50 h | Atualizada em 28/11/2025 - 14:25
Tem insenção ou desconto veículos 100% elétrico ou hibrido
Tem insenção ou desconto veículos 100% elétrico ou hibrido -

Há pouco mais de um mês para o final de 2025 e, consequentemente, início de 2026, momento em que muitos brasileiros aproveitam o 13º salário para regularizar as despesas. Uma delas é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Leia Também:

Novo Opala? Montadora apresenta carro elétrico com design retrô
Carro elétrico mais vendido da China chega no Brasil; veja data de estreia
Carro elétrico no prédio: especialistas alertam sobre risco e perda da garantia

No Brasil, 17 estados aplicam isenção total ou alíquotas reduzidas para carros elétricos e híbridos. As políticas variam significativamente entre as unidades federativas, abrangendo diferentes tipos de tecnologia e estabelecendo critérios de valor ou origem.

Tudo sobre Autos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Confira as regras em vigor ou projetadas para 2026 nos principais estados que concedem o benefício

Isenção total do IPVA (100%)

  • Distrito Federal (DF): Isenção integral para veículos elétricos e híbridos, sem restrição de preço.
  • Amapá (AP): Isenção total para elétricos e híbridos, com validade estabelecida até o final de 2026.
  • Paraíba (PB): Isenção total para veículos 100% elétricos.
  • Pernambuco (PE): Isenção total para veículos 100% elétricos.
  • Rio Grande do Norte (RN): Isenção total para veículos 100% elétricos.
  • Rio Grande do Sul (RS): Isenção total para veículos 100% elétricos.
  • Bahia (BA): Isenção total para veículos 100% elétricos. A medida estabelece um teto de valor venal de R$ 300 mil para a concessão do benefício.
  • Maranhão (MA): Isenção total para veículos 100% elétricos.
  • Minas Gerais (MG): Isenção válida exclusivamente para modelos elétricos e híbridos produzidos no estado.

Alíquotas reduzidas e descontos

  • Mato Grosso do Sul (MS): Desconto de 70% no valor do IPVA para veículos elétricos e híbridos.
  • Rio de Janeiro (RJ): Alíquota reduzida de 0,5% para carros 100% elétricos e de 1,5% para híbridos.
  • São Paulo (SP): Aplica isenção de IPVA para veículos híbridos, híbridos flex e a hidrogênio, com limite de valor venal de R$ 250 mil em alguns casos, até 2026. Veículos 100% elétricos não são contemplados nesta política.
  • Alagoas (AL): Isenção total no primeiro ano. Alíquotas reduzidas progressivas nos anos seguintes para elétricos e híbridos.
  • Ceará (CE): Alíquota reduzida de 2% para veículos elétricos.
  • Piauí (PI): Alíquota reduzida de 1% para veículos elétricos.
  • Tocantins (TO): Projeto de lei aprovado estabelece isenção total para elétricos e híbridos adquiridos em concessionárias do estado até o final de 2026, com sanção pendente do governo estadual.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carro elétrico carro híbrido IPVA

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Tem insenção ou desconto veículos 100% elétrico ou hibrido
Play

Ram Dakota chega ao Brasil em 2026 para desafiar Hilux e Ranger

Tem insenção ou desconto veículos 100% elétrico ou hibrido
Play

Renault anuncia pré-venda do Boreal 2026, seu novo carro-chefe

Tem insenção ou desconto veículos 100% elétrico ou hibrido
Play

Bateria voadora: a aposta chinesa contra incêndios

Tem insenção ou desconto veículos 100% elétrico ou hibrido
Play

BYD lança carro com drone no teto e preço surpreendente; confira

x