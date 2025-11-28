Novas regras para motos elétricas devem estar próximas de serem publicadas

Veículos ciclomotores terão novas regras - Foto: Divulgação/Sesp Paraná

Depois da determinação do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), condutores de veículos ciclomotores, bicicletas elétricas e autopropelidos terão um prazo máximo para bicicletas elétricas o veículo ao Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores) além de regularizar a documentação e o pagamento do licenciamento anual.

O processo está previsto na Resolução 996/2023 e prevê que os veículos fora do padrão ou sem documentação ficarão proibidos de circular no Brasil.

Regulamentação de ciclomotores e elétricos

De acordo com a regulamentação, donos de ciclomotores e elétricos têm até o dia 31 de dezembro e 2025 para regularizar seus veículos. O Contran estabeleceu um período de adaptação:

De 1º de novembro de 2023 a 31 de dezembro de 2025: regularização voluntária;

A partir de 1º de janeiro de 2026: circulação apenas para veículos regularizados.

Não é necessário comparecer imediatamente aos órgãos de trânsito, mas quem deixar para a última hora pode enfrentar filas e atrasos.

Documentação necessária para registro

Para obter o registro do Renavam e o licenciamento, o proprietário deverá apresentar:

Nota fiscal de compra ou documento de origem;

Documento de identificação pessoal;

Número do motor;

CSV (Certificado de Segurança Veicular), quando exigido.

Caso o cidadão não leve um desses documentos, a regularização não pode ser feita. Além disso, para conduzir os veículos elétricos, o condutor precisa ter carteira de habilitação tipo A ou ACC (Autorização para Conduzir Ciclomotores).

Passo a passo para a regularização