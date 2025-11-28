Renault repete feito e ganha como "melhor carro de 2026"

- Foto: Divulgação Renault

A cerimônia da 59ª edição do prêmio tradicional da indústria automotiva brasileira, organizada pela revista Autoesporte, realizada na última terça-feira, 25, revelou diversos vencedores em suas categorias. Na categoria "Carro do Ano 2026", a Renault ganhou pelo segundo ano consecutivo com o novo SUV médio Renault Boreal.

O modelo se destacou no mercado brasileiro por sua tecnologia e design equilibrado, sucedendo o Kardian na posição mais alta do pódio.

O Boreal é um SUV médio recém-lançado que se destacou pelo conjunto equilibrado de design, tecnologia (motor 1.3 TCe turbo flex e câmbio EDC) e posicionamento no mercado.

A premiação também reconheceu outras categorias. No segmento de luxo, o prêmio foi segmentado: o Audi A5 levou a categoria ‘Premium’ (entre R$ 250 mil e R$ 399.999), o BMW X3 venceu como ‘Superpremium’ (entre R$ 400 mil e R$ 599.999), e o elétrico Audi A6 e-tron foi o escolhido na categoria ‘Luxo’ (acima de R$ 600 mil).

Entre os veículos de nicho, o cobiçado título de ‘Carro do Ano Esportivo’ ficou com o potente Porsche 911 GTS, enquanto a 'Picape do Ano' foi para a Ford Maverick Tremor, reconhecida por sua proposta aventureira e robusta.

O evento também celebrou os avanços em motorização: o BMW X3 levou o troféu na categoria ‘Motor do Ano Combustão’; o sistema propulsor do Porsche 911 GTS foi eleito o ‘Motor do Ano Híbrido’; e o Zeekr 001 garantiu o reconhecimento como ‘Motor do Ano Elétrico’.

Fechando a lista de vencedores, prêmios especiais foram distribuídos, incluindo a vitória da Nissan no ‘Pós-Venda’ e da Honda no ‘Atendimento em Concessionárias’. A Hyundai Kona venceu na ‘Publicidade do Ano', e Emanuele Cappellano (Stellantis) foi escolhido como ‘Executivo do Ano’.