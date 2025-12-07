Segunda parcela do décimo terceiro será antecipada; entenda mudança

Pagamento deve ocorrer mais cedo - Foto: Reprodução | Pixabay

A segunda parcela do décimo terceirosalário será paga um dia antes do habitual em 2025. Como o prazo legal termina em 20 de dezembro, data que cairá em um sábado, o pagamento foi antecipado para sexta-feira, 19 de dezembro.

O décimo terceiro, também chamado de abono natalino, é um direito de todos os trabalhadores com carteira assinada. Ele é dividido em duas partes:

a primeira é paga até 30 de novembro — antecipada quando a data cai em fim de semana — e corresponde à metade do salário bruto, incluindo horas extras, comissões e adicionais. Não há descontos nessa etapa.

A segunda parcela, que será depositada em 19 de dezembro , vem com os descontos de INSS e, quando aplicável, Imposto de Renda, o que reduz o valor final recebido.

Quem tem direito ao 13º?

Trabalhadores com carteira assinada, da iniciativa privada ou do serviço público.

Aposentados e pensionistas do INSS.

Não têm direito: temporários, estagiários e trabalhadores autônomos.

Pela CLT, é preciso ter trabalhado pelo menos 15 dias no ano para receber o benefício. Quem teve o contrato encerrado — exceto por justa causa — recebe o valor proporcional na rescisão.

Como é feito o cálculo?

Usa-se o salário bruto do trabalhador.

Multiplica-se pelos meses trabalhados (contando somente meses com 15 dias ou mais).

Divide-se por 12.

O resultado é o valor bruto do décimo terceiro. Metade é paga na primeira parcela; a outra metade, já com todos os descontos, na segunda.

Para saber o quanto cai na conta, é preciso considerar a alíquota progressiva do INSS (7,5% a 14%) e, caso o valor ultrapasse o limite de isenção, o Imposto de Renda.

Com essas regras, o abono chega em duas etapas — e, em 2025, a última parcela entra um dia mais cedo, o que deve ajudar no orçamento de fim de ano.