Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

IPVA gratuito está aprovado para 2026, mas é preciso solicitar; saiba como

O texto que muda as regras do pagamento do IPVA no Brasil foi aprovado na Câmara dos Deputados

Daniel Genonadio

Por Daniel Genonadio

06/12/2025 - 18:03 h
Veículos trafegando por uma avenida
Veículos trafegando por uma avenida -

Foi aprovada nesta semana a proposta de emenda à Constituição (PEC) que isenta aos brasileiros o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores ( IPVA) os veículos terrestres com 20 anos ou mais de fabricação.

O texto que muda as regras do pagamento do IPVA no Brasil foi aprovado na Câmara dos Deputados na terça-feira, 2, com 397 votos a favor e 3 contra no segundo turno. Também aprovada no Senada, a PEC agora segue apenas para o rito formal de promulgação até ser confirmada como lei.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na prática, a PEC prevê a isenção para carros de passeio, caminhonetes e veículos mistos com mais de 20 anos concedendo imunidade tributária. A medida não se aplica a micro-ônibus, ônibus, reboques e semirreboques.

Com a aprovação da PEC, a cobrança será unificada em todo território nacional. Atualmente, as regras de isenção do IPVA por tempo de fabricação variam entre os estados.

Leia Também:

Jovens de até 24 anos vão receber R$ 1.200 em fevereiro; saiba como sacar
Flávio Bolsonaro candidato faz dólar disparar e Ibovespa afundar
Elétricos e híbridos: saiba quais são os mais vendidos no Brasil

Pesquisa do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças) aponta que a frota de veículos em circulação no Brasil é a mais velha desde 1995. De 2020 a 2021, o número de veículos com mais de 20 anos de uso cresceu de 2,5 milhões para 3,6 milhões.

Tem que solicitar

Mas quem tem carros com 20 anos ou mais de fabricação precisa ficar atento aos detalhes burocráticos e assim evitar que a cobrança seja realizada.

Embora a lei que garanta isenção a esses veículos, o proprietário não deve apenas esperar, já que existe o risco de cobranças indevidas.

SALVADOR Estamos fazendo uma matéria sobre as festas Juninas, as viagens de bate volta e os cuidados que tomam durante o percurso. Na foto: trânsito intenso na frente do Terminal Rodoviário de Salvador. Foto: José Simões/Ag A TARDE Data: 17/06/25
SALVADOR Estamos fazendo uma matéria sobre as festas Juninas, as viagens de bate volta e os cuidados que tomam durante o percurso. Na foto: trânsito intenso na frente do Terminal Rodoviário de Salvador. Foto: José Simões/Ag A TARDE Data: 17/06/25 | Foto: José Simões/Ag A TARDE

Assim, a recomendação é acessar o site da Secretaria da Fazenda (Sefaz) ou do Detran do seu estado logo no início do ano para verificar a situação do veículo.

Pode ser necessário, em alguns casos, formalizar um pedido de isenção online para travar a geração do boleto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câmara dos Deputados IPVA isenção pec veículos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Veículos trafegando por uma avenida
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Veículos trafegando por uma avenida
Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

Veículos trafegando por uma avenida
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

Veículos trafegando por uma avenida
Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

x