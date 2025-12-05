QUERIDINHOS
Elétricos e híbridos: saiba quais são os mais vendidos no Brasil
Geely EX2 supera BYD Dolphin e alcança o posto de segundo mais vendido
O Brasil vendeu um total de 21.209 carros elétricos e híbridos no mês de novembro. Já no ano todo, o país teve, no geral, 121 mil carros dessa categoria vendidos, de acordo com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). Um ponto que chama a atenção é o estreante Geely EX2 superar o BYD Dolphin nas vendas em seu primeiro mês.
Entre as marcas com mais vendas no mês de novembro, a BYD dispara com folga na liderança da lista, com 9.807 licenciamentos. Em seguida, aparecem a GWM e a Toyota, com 4.023 e 1.953 emplacamentos, respectivamente.
Divididos por categorias, os híbridos plug-in (PHEV) são a maioria, com 46% das comercializações. Já os modelos elétricos representam 34%, híbridos paralelos a gasolina (HEV) são 11%, e os híbridos paralelos flex (HEV Flex) alcançam os 9%.
Carros elétricos mais vendidos em novembro no Brasil
Sem surpreender,o BYD Dolphin Mini aparece no primeiro lugar da lista, com 2.880 emplacamentos no mês de novembro. Vale ressaltar que ele mantém a liderança desde janeiro de 2025.
A segunda posição foi um ponto de mudanças, visto que anteriormente ela era ocupada pelo Dolphin de forma invicta, porém, agora a medalha de prata passa para o Geely EX2.
O hatch elétrico chegou ao mercado brasileiro neste mês de novembro e já conseguiu seu espaço no pódio, com 835 vendas.
Leia Também:
Fechando o trio dos primeiros colocados, fica o BYD Dolphin, com 802 comercializações. Outros carros da marca chinesa, o Yuan Pro e o Seal ocupam a quarta e quinta posição, com 340 e 327 unidades vendidas, respectivamente.
Veja os 10 carros elétricos mais vendidos em novembro
- BYD Dolphin Mini 2.880;
- Geely EX2 835;
- BYD Dolphin 802;
- BYD Yuan Pro 340;
- BYD Seal 327;
- Renault Kwid E-Tech 296;
- Chevrolet Spark 244;
- GWM Ora 03 214;
- Geely EX5 150;
- Volvo EX30 180.
Carros híbridos mais vendidos em novembro no Brasil
A liderança dos carros híbridos mais vendidos segue com o GWM Haval H6, com 2.761 vendas, seguido pelo BYD Song Plus, 2.504 e Song Pro, 1.876.
Veja os 10 carros híbridos mais vendidos em novembro
- GWM Haval H6 2.761;
- BYD Song Plus 2.504;
- BYD Song Pro 1.876;
- Toyota Corolla Cross 1.187;
- BYD King 767;
- Toyota Corolla 722;
- Jaecoo 7 564;
- GWM Tank 300 419;
- Omoda 5 412;
- GAC GS4 324.
