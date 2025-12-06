Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ECONOMIA

Jovens de até 24 anos vão receber R$ 1.200 em fevereiro; saiba como sacar

Auxílio tem saques previstos entre fevereiro e março

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

06/12/2025 - 10:03 h
Pé-de-Meia garante incentivos para estudantes do Ensino Médio e EJA
Pé-de-Meia garante incentivos para estudantes do Ensino Médio e EJA -

O governo federal divulgou o calendário de pagamentos do Pé-de-Meia, programa que apoia estudantes de baixa renda do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O benefício atende jovens de 14 a 24 anos matriculados em escolas públicas, garantindo suporte financeiro para fortalecer a permanência escolar. Os recursos são repassados pela Caixa Econômica Federal diretamente em contas digitais criadas para cada beneficiário.

Tudo sobre Economia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Como funciona o Pé-de-Meia

O programa é dividido em quatro incentivos diferentes, cada um voltado a uma etapa da vida escolar. São eles:

  • Incentivo Matrícula: R$ 200 pagos uma vez por ano;
  • Incentivo Frequência: R$ 1.800 distribuídos em nove parcelas anuais, com exigência mínima de 80% de presença;
  • Incentivo Conclusão: R$ 1.000 ao final de cada ano letivo concluído;
  • Incentivo Enem: R$ 200 para estudantes que realizarem o exame.

Os jovens que tiverem direito às parcelas de Conclusão e Enem — somando R$ 1.200 — poderão fazer o saque entre 26 de fevereiro e 5 de março de 2026.

Leia Também:

Flávio Bolsonaro candidato faz dólar disparar e Ibovespa afundar
A mansão dos sonhos: casa luxuosa no condomínio de Virginia chama atenção
Loteria acumula e chega a R$ 4,4 bilhões; Saiba como apostar
BNB premia agricultores familiares baianos e lança programa inédito de educação rural

Outras políticas de apoio aos estudantes

Além do Pé-de-Meia, o governo mantém outras iniciativas para reduzir desigualdades e ampliar o acesso ao ensino. Uma delas é a Política Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), criada para facilitar a entrada e permanência no ensino superior.

Outro destaque é o Programa Bolsa Permanência, voltado para estudantes de medicina de baixa renda, uma tentativa de frear a evasão e incentivar a conclusão dos cursos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

calendário Pé-de-Meia Enem estudantes da rede estadual

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pé-de-Meia garante incentivos para estudantes do Ensino Médio e EJA
Play

Da fazenda à xícara, Igaraçu revela segredo por trás dos cafés especiais

Pé-de-Meia garante incentivos para estudantes do Ensino Médio e EJA
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Pé-de-Meia garante incentivos para estudantes do Ensino Médio e EJA
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

Pé-de-Meia garante incentivos para estudantes do Ensino Médio e EJA
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

x