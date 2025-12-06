Jovens de até 24 anos vão receber R$ 1.200 em fevereiro; saiba como sacar

Pé-de-Meia garante incentivos para estudantes do Ensino Médio e EJA - Foto: JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

O governo federal divulgou o calendário de pagamentos do Pé-de-Meia, programa que apoia estudantes de baixa renda do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O benefício atende jovens de 14 a 24 anos matriculados em escolas públicas, garantindo suporte financeiro para fortalecer a permanência escolar. Os recursos são repassados pela Caixa Econômica Federal diretamente em contas digitais criadas para cada beneficiário.

Como funciona o Pé-de-Meia

O programa é dividido em quatro incentivos diferentes, cada um voltado a uma etapa da vida escolar. São eles:

Incentivo Matrícula: R$ 200 pagos uma vez por ano;

R$ 200 pagos uma vez por ano; Incentivo Frequência: R$ 1.800 distribuídos em nove parcelas anuais, com exigência mínima de 80% de presença;

R$ 1.800 distribuídos em nove parcelas anuais, com exigência mínima de 80% de presença; Incentivo Conclusão: R$ 1.000 ao final de cada ano letivo concluído;

R$ 1.000 ao final de cada ano letivo concluído; Incentivo Enem: R$ 200 para estudantes que realizarem o exame.

Os jovens que tiverem direito às parcelas de Conclusão e Enem — somando R$ 1.200 — poderão fazer o saque entre 26 de fevereiro e 5 de março de 2026.

Outras políticas de apoio aos estudantes



Além do Pé-de-Meia, o governo mantém outras iniciativas para reduzir desigualdades e ampliar o acesso ao ensino. Uma delas é a Política Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), criada para facilitar a entrada e permanência no ensino superior.

Outro destaque é o Programa Bolsa Permanência, voltado para estudantes de medicina de baixa renda, uma tentativa de frear a evasão e incentivar a conclusão dos cursos.