Loteria acumula e chega a R$ 4,4 bilhões; Saiba como apostar
Powerball acumula um dos maiores prêmios do ano e movimenta apostadores do mundo inteiro
Por Iarla Queiroz
A maior loteria dos Estados Unidos decidiu encerrar 2025 em grande estilo: o prêmio principal da Powerball saltou para impressionantes R$ 4,4 bilhões (US$ 820 milhões) após mais um sorteio sem vencedor. O acúmulo colocou o jogo novamente nos holofotes e aumentou a corrida por apostas ao redor do mundo.
O interesse só cresceu depois que nenhum bilhete acertou os seis números no concurso anterior, alimentando a esperança de que o próximo ganhador possa surgir justamente neste sábado. A Powerball, que já domina as discussões nos EUA, também virou assunto quente entre brasileiros.
Como brasileiros entram na disputa sem sair de casa
E a pergunta que sempre surge: precisa morar nos EUA para jogar? A resposta continua sendo não.
Por meio da TheLotter, plataforma especializada na compra de bilhetes oficiais de loterias internacionais, brasileiros conseguem participar legalmente e de forma totalmente on-line.
O processo funciona de maneira simples: você escolhe seus números no site e uma equipe local, nos Estados Unidos, compra o bilhete físico em seu nome.
Tudo é registrado: o bilhete é escaneado e enviado para a conta do usuário como comprovante — um processo transparente e auditado que segue rigorosamente as normas americanas.
Com esse valor histórico em jogo, o sorteio deste sábado pode ser o último grande evento das loterias em 2025 — e, para alguém, o início de uma vida completamente nova.
Um prêmio que redefine destinos
Jackpots altos sempre chamam atenção, mas R$ 4,4 bilhões ultrapassam qualquer lógica. Especialistas em loterias explicam que valores desse porte raramente continuam acumulando por muito tempo, o que aumenta ainda mais a expectativa global.
Passo a passo para participar:
- Escolha seus números no site da TheLotter.
- Uma equipe autorizada compra o bilhete oficial nos EUA.
- O bilhete é digitalizado e enviado para a sua conta como garantia.
A legislação americana permite que estrangeiros participem e recebam prêmios regularmente, o que garante segurança total aos apostadores brasileiros.
E se você ganhar? Como funciona o resgate
Se a sorte virar realidade e seus números forem sorteados, o método de resgate depende do valor do prêmio:
- Valores menores: entram diretamente na sua conta.
- Prêmios altos: a TheLotter coordena toda a logística para que você viaje aos Estados Unidos e retire o valor pessoalmente.
Criada em 2002, a plataforma já repassou mais de US$ 130 milhões para milhões de bilhetes premiados no mundo inteiro, consolidando uma reputação reconhecida por jogadores de vários países.
