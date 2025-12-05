Loteria acumula e chega a R$ 4,4 bilhões; Saiba como apostar

Brasileiros podem garantir sua participação on-line pela plataforma TheLotte - Foto: divulgação

A maior loteria dos Estados Unidos decidiu encerrar 2025 em grande estilo: o prêmio principal da Powerball saltou para impressionantes R$ 4,4 bilhões (US$ 820 milhões) após mais um sorteio sem vencedor. O acúmulo colocou o jogo novamente nos holofotes e aumentou a corrida por apostas ao redor do mundo.

O interesse só cresceu depois que nenhum bilhete acertou os seis números no concurso anterior, alimentando a esperança de que o próximo ganhador possa surgir justamente neste sábado. A Powerball, que já domina as discussões nos EUA, também virou assunto quente entre brasileiros.

Como brasileiros entram na disputa sem sair de casa

E a pergunta que sempre surge: precisa morar nos EUA para jogar? A resposta continua sendo não.

Por meio da TheLotter, plataforma especializada na compra de bilhetes oficiais de loterias internacionais, brasileiros conseguem participar legalmente e de forma totalmente on-line.

O processo funciona de maneira simples: você escolhe seus números no site e uma equipe local, nos Estados Unidos, compra o bilhete físico em seu nome.

Tudo é registrado: o bilhete é escaneado e enviado para a conta do usuário como comprovante — um processo transparente e auditado que segue rigorosamente as normas americanas.

Com esse valor histórico em jogo, o sorteio deste sábado pode ser o último grande evento das loterias em 2025 — e, para alguém, o início de uma vida completamente nova.



Um prêmio que redefine destinos

Jackpots altos sempre chamam atenção, mas R$ 4,4 bilhões ultrapassam qualquer lógica. Especialistas em loterias explicam que valores desse porte raramente continuam acumulando por muito tempo, o que aumenta ainda mais a expectativa global.

Passo a passo para participar:

Escolha seus números no site da TheLotter. Uma equipe autorizada compra o bilhete oficial nos EUA. O bilhete é digitalizado e enviado para a sua conta como garantia.

A legislação americana permite que estrangeiros participem e recebam prêmios regularmente, o que garante segurança total aos apostadores brasileiros.

E se você ganhar? Como funciona o resgate

Se a sorte virar realidade e seus números forem sorteados, o método de resgate depende do valor do prêmio:

Valores menores: entram diretamente na sua conta.

entram diretamente na sua conta. Prêmios altos: a TheLotter coordena toda a logística para que você viaje aos Estados Unidos e retire o valor pessoalmente.

Criada em 2002, a plataforma já repassou mais de US$ 130 milhões para milhões de bilhetes premiados no mundo inteiro, consolidando uma reputação reconhecida por jogadores de vários países.