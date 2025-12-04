ECONOMIA
Profissões que pagam R$ 20 mil estão com falta de trabalhadores; saiba quais
Área sofre com escassez de profissionais no Brasil e no mundo devido à pandemia e aposentadoria de veteranos
Por Luiz Almeida
Enquanto muitas áreas do mercado de trabalho enfrentam saturação de profissionais, o cenário oposto atinge justamente uma das profissões mais bem pagas do mundo: a de piloto de avião.
As companhias aéreas, tanto no Brasil quanto globalmente, vêm sentindo o impacto dessa escassez.
Segundo apuração do G1, a crise na aviação foi causada por um efeito dominó iniciado durante a pandemia de covid-19. Naquele período, o treinamento de novos pilotos foi suspenso em diversos países devido à incerteza sobre o futuro do setor de viagens.
Com a recuperação acelerada das viagens nos anos seguintes, o setor não conseguiu repor o quadro de pilotos. Além disso, a pandemia serviu de "empurrãozinho" para muitos pilotos veteranos decidirem antecipar a aposentadoria, agravando ainda mais o déficit de profissionais.
Quanto ganha um piloto
A falta de profissionais é notável em uma carreira com remuneração atrativa. No Brasil, o salário médio de um piloto de aeronave, que tem classificação que abrange a maior parte dos profissionais registrados, fica em torno de R$ 20 mil mensais. Os valores podem variar significativamente dependendo do segmento, da experiência e do tipo de aeronave pilotada.
Existem seis classificações principais para pilotos no Brasil, segundo o UOL:
- Piloto de aeronaves
- Instrutor de voo
- Piloto de ensaios em voo
- Piloto comercial (exceto linha aérea)
- Piloto comercial de helicóptero (exceto linha aérea)
- Piloto agrícola
De acordo com o especialista em gestão de companhias aéreas e aeroportos, Christoph Klingenberg, da Universidade de Ciências Aplicadas de Worms, na Alemanha, essa situação de desfalque no quadro de pilotos deve levar "alguns anos" para se normalizar globalmente.
