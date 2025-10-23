CURIOSIDADE
Daniela Mercury revela que sonhava em ter outra profissão; saiba qual
Cantora contou qual profissão ela queria seguir antes de subir aos palcos
Por Beatriz Santos
A cantora Daniela Mercury revelou que sonhava em ter outra profissão, mesmo já se dedicando à música desde a adolescência. Ela contou que sempre se preparou para seguir uma carreira diferente, relacionada à arte, mas acabou sendo conquistada pelos palcos.
Segundo Daniela, a experiência começou aos 13 anos, quando fazia serenatas com amigos.
“Eu fazia muita serenata com meus amigos. E todos se tornaram artistas profissionais. Nesse meio período, eles disseram para mim que eu tinha uma voz bonita, mas eu não tinha expectativa de cantar”, iniciou.
Apesar do talento musical, Daniela explicou que seu sonho era ser bailarina.
“Na verdade, ao ver Elis Regina, eu quis ser cantora. Mas não para ser famosa, era porque eu queria conhecer Elis. Eu já era bailarina, eu já tinha decidido aos 10 anos que ia ser bailarina profissional, dançarina de dança contemporânea. E isso ninguém tirava da minha cabeça”, disse.
A vida dupla entre dança e música começou por conta de convites inesperados. “Me dediquei a vida inteira para estar em balés profissionais. Mas onde eu chegava, as pessoas me pediam para cantar”, explicou.
A estreia oficial no canto ocorreu aos 15 anos, em um bar pequeno, de forma improvisada.
“Eu comecei a cantar mesmo porque um amigo meu se profissionalizou e ele foi cantar em um barzinho. Eu fui prestigiar. Chegando lá, como fazíamos serenatas, ele me chamou para fazer um dueto. Eu subi no palco, cantei com ele, em um bar bem pequeno, e os donos do bar me chamaram para assumir as quintas-feiras.”
A partir daí, Daniela Mercury seguiu a carreira musical, embora continuasse valorizando a dança.
“Fiz um repertório e um amigo me acompanhou no violão durante uns dois meses nesse local. Foi a minha estreia, mas eu seguia dando mais importância para a dança do que para cantar. Mas aí eu fui cantando…”, contou.
Veja a entrevista completa:
