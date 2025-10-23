Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MÚSICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CURIOSIDADE

Daniela Mercury revela que sonhava em ter outra profissão; saiba qual

Cantora contou qual profissão ela queria seguir antes de subir aos palcos

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

23/10/2025 - 21:43 h
Daniela Mercury contou que sempre se preparou para seguir uma carreira diferente
Daniela Mercury contou que sempre se preparou para seguir uma carreira diferente -

A cantora Daniela Mercury revelou que sonhava em ter outra profissão, mesmo já se dedicando à música desde a adolescência. Ela contou que sempre se preparou para seguir uma carreira diferente, relacionada à arte, mas acabou sendo conquistada pelos palcos.

Segundo Daniela, a experiência começou aos 13 anos, quando fazia serenatas com amigos.

Tudo sobre Música em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Eu fazia muita serenata com meus amigos. E todos se tornaram artistas profissionais. Nesse meio período, eles disseram para mim que eu tinha uma voz bonita, mas eu não tinha expectativa de cantar”, iniciou.

Leia Também:

Seletiva em Salvador promete levar fãs ao show do Marroon 5; entenda
Luedji Luna traz emoção e liberdade para nova turnê: "Minhas raízes"
Aos 76 anos, sambista famoso anuncia início de aposentadoria

Apesar do talento musical, Daniela explicou que seu sonho era ser bailarina.

“Na verdade, ao ver Elis Regina, eu quis ser cantora. Mas não para ser famosa, era porque eu queria conhecer Elis. Eu já era bailarina, eu já tinha decidido aos 10 anos que ia ser bailarina profissional, dançarina de dança contemporânea. E isso ninguém tirava da minha cabeça”, disse.

A vida dupla entre dança e música começou por conta de convites inesperados. “Me dediquei a vida inteira para estar em balés profissionais. Mas onde eu chegava, as pessoas me pediam para cantar”, explicou.

A estreia oficial no canto ocorreu aos 15 anos, em um bar pequeno, de forma improvisada.

“Eu comecei a cantar mesmo porque um amigo meu se profissionalizou e ele foi cantar em um barzinho. Eu fui prestigiar. Chegando lá, como fazíamos serenatas, ele me chamou para fazer um dueto. Eu subi no palco, cantei com ele, em um bar bem pequeno, e os donos do bar me chamaram para assumir as quintas-feiras.”

A partir daí, Daniela Mercury seguiu a carreira musical, embora continuasse valorizando a dança.

“Fiz um repertório e um amigo me acompanhou no violão durante uns dois meses nesse local. Foi a minha estreia, mas eu seguia dando mais importância para a dança do que para cantar. Mas aí eu fui cantando…”, contou.

Veja a entrevista completa:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

daniela mercury música

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X
Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai
Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X
Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Daniela Mercury contou que sempre se preparou para seguir uma carreira diferente
Play

Integrante dos Filhos de Jorge pede namorada em casamento durante show

Daniela Mercury contou que sempre se preparou para seguir uma carreira diferente
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Daniela Mercury contou que sempre se preparou para seguir uma carreira diferente
Play

Sandra Sá faz discurso emocionante na Arena A TARDE: “Não precisa batalhar"

Daniela Mercury contou que sempre se preparou para seguir uma carreira diferente
Play

Marcelo Sangalo anuncia novo trabalho artístico e Ivete reage

x