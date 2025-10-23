Luedji Luna traz emoção e liberdade para nova turnê: "Minhas raízes"

O evento ainda contará com participações especiais - Foto: Reprodução | Instagram

Luedji Luna já deixou claro que está no melhor momento de sua carreira. Após o sucesso dos lançamentos de seus últimos álbuns, que contam detalhes íntimos de sua vida pessoal, a artista está rodando o Brasil com a turnê “Um Mar Pra Cada Um, Antes Que A Terra Acabe”.

No próximo sábado, 25, a apresentação chega a Salvador, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Emocionada com o retorno à sua cidade natal, a artista conversou com a reportagem do Portal A TARDE e afirmou que cantar na Concha tem um significado diferente.

“Voltar a cantar em Salvador sempre mexe comigo. É a minha cidade, meu ponto de partida. Cada show aqui tem um peso diferente, uma emoção única. Estar na Concha, nesse momento da minha trajetória, é quase como abraçar quem me viu crescer artisticamente. Sempre penso com emoção das outras vezes que estive na Concha com meus trabalhos - é algo muito potente e significativo. É bonito poder voltar trazendo tudo o que aprendi nesses anos e dividir isso com o meu povo”, disse.

“Não é só um show, sabe? É um encontro. É um espaço de troca, de emoção, de escuta. Cada palavra tem um peso, e eu gosto de sentir junto com quem tá ali. E com essa turnê estou muito à vontade, livre e leve no palco. Faço as coisas do jeito que sinto que devo fazer, meus novos álbuns e essa turnê são totalmente dedicados à música. Somente à ela e a minha conexão com meu público e comigo mesma”, completou.

A cantora ainda deu um spoiler do show e afirmou que algumas canções vieram com uma versão diferente para o palco, com novos arranjos e mais intensidade do que o que pode ser ouvido nas plataformas de streaming.

“Eu gosto muito de revisitar as músicas, dar novos ares. O palco permite isso — experimentar, brincar com os arranjos, criar novas atmosferas. Algumas canções vieram com roupagens diferentes, outras ganharam mais intensidade… É legal porque eu também redescubro essas músicas, e o público sente isso junto. Mas uma coisa eu garanto: é um show bem jazz”, explicou.

Participações especiais

Além da transmissão de emoção através das canções e performances ao vivo, Luedji também convidou grandes artistas para dividirem o palco com ela em Salvador: o cantor Seu Jorge e a cantora Tali.

“Essas parcerias são muito especiais. Trabalhar com Seu Jorge e Tali trouxe novas cores para minha música. Cada artista carrega sua história, sua energia, e isso soma muito. No palco, essa troca fica ainda mais bonita — vira uma conversa entre a gente e com o público. Eu acredito muito na força dos encontros. Vai ser a primeira vez de Seu Jorge comigo nessa turnê. Ele é o melhor do Brasil, né? O melhor que temos”, contou ela.

“Tali é uma força da natureza. Esteve comigo em todos os shows de ‘Um Mar Pra Cada Um, Antes Que A Terra Acabe’. Fat Family me formou musicalmente, foi o primeiro CD que eu comprei na vida inclusive. E ter essa artista tão jovem e tão potente comigo, que carrega em seu sangue essa história da música preta, do R&B do Brasil, é muito importante”, reforçou.

Representatividade

Durante o bate-papo, a artista também reforçou a importância da representatividade para mulheres pretas em suas músicas e projetos artísticos, como forma de ocupação política no mercado musical atual.

“Eu sou uma mulher negra, baiana, e isso molda minha visão de mundo, minha arte, minha voz. Minha música vem das minhas raízes, das referências que me formaram, da força do nosso povo. No mercado, eu busco ocupar com consciência, com firmeza, sabendo que minha presença também é uma afirmação política e ao mesmo tempo é celebração”, finalizou.