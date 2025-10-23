Aos 76 anos, sambista famoso anuncia início de aposentadoria

O cantor contou detalhes sobre sua decisão - Foto: Ilustrativa | Freepik

Jorge Aragão está começando a dar adeus aos palcos. Aos 76 anos, o sambista decidiu diminuir sua frequência de shows pelo Brasil e já prepara os trâmites para se aposentar das apresentações, a fim de aproveitar momentos em família e cuidar da saúde.

“Estou começando a reduzir o número de shows. Acho que chegou o momento de dar uma parada nos palcos para focar em outras coisas da vida, sem deixar de lado minha paixão pela música”, disse ele, durante sua participação na Festa Literária das Periferias (FLUP), em Madureira, Rio de Janeiro.

Entretanto, o artista garantiu que o afastamento dos palcos não é um adeus definitivo para a música, pois ele pretende continuar compondo e produzindo. “A música está no meu sangue. Mesmo sem estar no palco toda hora, vou continuar escrevendo, criando e participando desse universo que me encanta desde sempre”, disparou.

Por fim, ele reforçou que quer recuperar o tempo perdido ao longo dos anos de carreira. “Quero estar presente para minha família, aproveitar momentos simples e continuar celebrando a vida”, finalizou.