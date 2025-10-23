Seletiva em Salvador promete levar fãs ao show do Marroon 5; entenda

Budweiser lança seletiva em Salvador para levar fãs ao show do Maroon 5 - Foto: Divulgação

A Budweiser está em busca dos fãs mais apaixonados do Maroon 5. Depois de anunciar a estreia da plataforma Bud Live com um show exclusivo da banda, a marca lança uma série de seletivas pelo país, e Salvador será uma das cidades escolhidas.

Os eventos também acontecem em Curitiba e São Paulo, e prometem revelar quem são os verdadeiros super fãs que vão garantir presença em uma noite inesquecível com o grupo norte-americano, no dia 5 de dezembro, em São Paulo.

Os interessados devem se inscrever no site oficial da promoção e comparecer à seletiva, mas é bom chegar cedo, já que as vagas são limitadas. Em Salvador, o evento será realizado no Candyall Guetho Square, no dia 1º de novembro, a partir das 8h. As inscrições vão de 23 a 29 de outubro pelo site oficial do evento.



Durante a seletiva, os participantes precisarão mostrar, na prática, o quanto conhecem e amam o Maroon 5. O dia será repleto de desafios, dinâmicas e celebração. Os selecionados serão contatados em até dez dias úteis após a apuração, por telefone, e-mail ou WhatsApp.

Os nomes dos fãs escolhidos serão divulgados no site oficial e cada um deles ganhará um par de ingressos para o show exclusivo do Maroon 5, que incluirá sucessos consagrados e versões ao vivo das novas faixas de Love Is Like, o mais recente álbum da banda.

“Maroon 5 tem uma relação especial com o Brasil e com os fãs daqui, reconhecidos como os mais apaixonados do mundo. Por isso, ninguém melhor do que eles para abrir a Bud Live, uma plataforma criada justamente para celebrar essa conexão", afirma Mariana Santos, diretora de marketing da Budweiser no Brasil.

"Ser fã é mais do que ouvir a playlist do artista preferido ou ir a shows — é sobre sentir a música, se emocionar diante do ídolo e viver momentos que ficam para sempre na memória. Queremos reconhecer essa conexão e reforçar a relação histórica que Budweiser tem com a música, e com os fãs”, completou.

Além das seletivas presenciais, outras ações para garantir ingressos serão anunciadas em breve.