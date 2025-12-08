Adeus máquina de lavar? Tendência promete substituir o eletrodoméstico

O aparelho virou tendência - Foto: Ilustrativa | Freepik

Praticidade e rapidez é o principal critério de quem mora sozinho atualmente. Pensando nisso, um novo modelo de máquina de lavar tem conquistado os brasileiros nos últimos meses, com a promessa de substituir o eletrodoméstico tradicional.

Inspirado na tecnologia asiática, o aparelho é uma máquina portátil, que cabe em qualquer lugar. Os modelos compactos costumam ser bem mais baratos que os modelos originais e lavam poucas peças por vez, em menos tempo.

Vale reforçar que este modelo é indicado para quem não lava tantas remessas de roupa e busca agilidade no dia a dia. O aparelho ocupa menos espaço do que uma máquina convencional e pode ser utilizado em qualquer cômodo da casa ou apartamento.

Modelos diversos

A mini máquina de lavar também pode ser encontrada em duas versões, tanto elétrica quanto manual. A primeira versão costuma ser uma boa opção para quem busca economizar na conta de energia, pois consome menos de 250 watts.

Já a segunda não depende de energia e permite que a lavagem da peça seja feita por meio do giro do próprio usuário, higienizando as peças com mais cuidado e eficiência.

Alguns aparelhos também possuem a opção de lavagem e secagem no mesmo eletrodoméstico, além de um design dobrável e portátil, facilitando o armazenamento em espaços pequenos, com material de silicone resistente. Eles podem ser encontrados principalmente em lojas online.