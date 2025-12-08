ECONOMIA
PIS/Pasep 2026: entenda quem deverá receber e quais os valores por mês
Trabalhadores que atuaram formalmente em 2025 podem ter direito ao abono salarial
Por Luiz Almeida
O PIS/Pasep 2026 é um dos benefícios mais aguardados pelos trabalhadores brasileiros. O programa, que visa compensar quem atuou em atividades formais no ano anterior, já tem as regras de elegibilidade e o cálculo de valores definidos. .
O PIS (para trabalhadores da iniciativa privada) e o Pasep (para servidores públicos) serão pagos àqueles que atenderem aos seguintes critérios, referentes ao ano-base de 2025:
- Estar cadastrado no PIS/Pasep há, no mínimo, cinco anos.
- Ter trabalhado formalmente por, pelo menos, 30 dias no ano-base (2025).
- Ter recebido remuneração média de até dois salários mínimos durante 2025.
- Estar com os dados corretamente registrados pelo empregador no eSocial.
Qual é o valor do PIS/Pasep 2026?
O valor do abono salarial é proporcional ao tempo de serviço prestado no ano-base (2025), podendo chegar ao teto de um salário mínimo.
Quem trabalhou o ano inteiro (12 meses) receberá o valor integral de um salário mínimo.
Quem trabalhou 6 meses, por exemplo, receberá a metade do salário mínimo (aproximadamente R$ 660,00, considerando o salário mínimo de 2026).
Como consultar e receber o benefício
O pagamento do PIS/Pasep geralmente começa em julho de 2026, seguindo um calendário específico que leva em conta o mês de nascimento do trabalhador (PIS) ou o final da inscrição (Pasep).
