Lula indica desembargadora Margareth Costa para o TST
Magistrada agora passará por sabatina no Senado
Por Cássio Moreira
A desembargadora baiana Margareth Costa, do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA), foi indicada, nesta segunda-feira, 22, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST).
Margareth tem uma longa trajetória na área jurídica, atuando nas Varas do Trabalho de Jacobina, Salvador e Camaçari, sendo promovida ao cargo de desembargadora em 2014. A magistrada também já esteve no TST, em 2022, substituindo Luiz Phillipe Vieira de Mello Filho, na época no Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Trajetória e trabalhos voluntários
Margareth Costa também atuam como voluntária na Mansão do Caminho, instituição voltada para a prática de ações sociais na cidade de Salvador, fundada por Divaldo Franco (m.2025).
Próximo passo
Margareth Costa agora passará por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal, ainda sem data prevista para ocorrer.
