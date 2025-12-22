Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Lula indica desembargadora Margareth Costa para o TST

Magistrada agora passará por sabatina no Senado

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

22/12/2025 - 15:37 h | Atualizada em 22/12/2025 - 15:50
Margareth Costa é escolhida por Lula para o TST
Margareth Costa é escolhida por Lula para o TST -

A desembargadora baiana Margareth Costa, do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA), foi indicada, nesta segunda-feira, 22, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem têm passaportes cancelados
'Guerra das Havaianas': Direita e Esquerda na Bahia travam embate

Margareth tem uma longa trajetória na área jurídica, atuando nas Varas do Trabalho de Jacobina, Salvador e Camaçari, sendo promovida ao cargo de desembargadora em 2014. A magistrada também já esteve no TST, em 2022, substituindo Luiz Phillipe Vieira de Mello Filho, na época no Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Trajetória e trabalhos voluntários

Margareth Costa também atuam como voluntária na Mansão do Caminho, instituição voltada para a prática de ações sociais na cidade de Salvador, fundada por Divaldo Franco (m.2025).

Próximo passo

Margareth Costa agora passará por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal, ainda sem data prevista para ocorrer.

x