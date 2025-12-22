Aprovado ao TCE-BA, Otto Filho se despede da política: "Não me envolvo mais”

Otto Filho, novo conselheiro do TCE - Foto: Anderson Ramos | AG. A TARDE

O deputado federal Otto Alencar Filho (PSD) se prepara para deixar a política depois de ter o nome aprovado no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas da Bahia (TCE-BA). A votação aconteceu na sessão desta segunda-feira (22), a última do ano na Casa.

Em entrevista com a imprensa, o parlamentar disse que agora espera a sanção do governador Jerônimo Rodrigues (PT) para referendar a nomeação ao cargo. Ele entra no lugar de Antônio Honorato, que se aposentou em julho. Ele fez uma projeção do trabalho no Tribunal de Contas.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Vou trabalhar com muito respeito às pessoas, com integridade, com respeito aos recursos públicos, sendo muito disponível. Quer queira quer não, eu vou continuar sendo um servidor público e você tem que ter a humildade para reconhecer que você está lá a serviço do povo, para melhorar a qualidade de serviço nas prefeituras, apoiar o Estado, ser um bom conselheiro, apoiar e ajudar esses meus amigos deputados, prefeitos a fazer uma boa gestão dos municípios”, disse.

Ele também indicou que o seu espólio deve ir para o irmão Daniel Alencar, que ao que tudo indica será candidato à Câmara dos Deputados.

“Vou continuar atendendo os amigos no tribunal, mas não diretamente e nem fazendo política, não dá mais para fazer isso. Isso vai acabar agora. Talvez o meu irmão Daniel, que eu acho que vem para me substituir, ele está viajando no meu pai, eu acho que ele vai ser o candidato a deputado federal. Independente disso, vou estar lá no Tribunal de Contas, mas política já não vou me envolver mais”, afirmou Otto Filho.

A posse deve acontecer somente no dia 6 de janeiro, no retorno dos trabalhos do TCE-BA.