POLÍTICA
Aprovado ao TCE-BA, Otto Filho se despede da política: "Não me envolvo mais”
Deputado federal aguarda sanção do governador para assumir cargo de conselheiro
Por Anderson Ramos
O deputado federal Otto Alencar Filho (PSD) se prepara para deixar a política depois de ter o nome aprovado no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas da Bahia (TCE-BA). A votação aconteceu na sessão desta segunda-feira (22), a última do ano na Casa.
Em entrevista com a imprensa, o parlamentar disse que agora espera a sanção do governador Jerônimo Rodrigues (PT) para referendar a nomeação ao cargo. Ele entra no lugar de Antônio Honorato, que se aposentou em julho. Ele fez uma projeção do trabalho no Tribunal de Contas.
Leia Também:
“Vou trabalhar com muito respeito às pessoas, com integridade, com respeito aos recursos públicos, sendo muito disponível. Quer queira quer não, eu vou continuar sendo um servidor público e você tem que ter a humildade para reconhecer que você está lá a serviço do povo, para melhorar a qualidade de serviço nas prefeituras, apoiar o Estado, ser um bom conselheiro, apoiar e ajudar esses meus amigos deputados, prefeitos a fazer uma boa gestão dos municípios”, disse.
Ele também indicou que o seu espólio deve ir para o irmão Daniel Alencar, que ao que tudo indica será candidato à Câmara dos Deputados.
“Vou continuar atendendo os amigos no tribunal, mas não diretamente e nem fazendo política, não dá mais para fazer isso. Isso vai acabar agora. Talvez o meu irmão Daniel, que eu acho que vem para me substituir, ele está viajando no meu pai, eu acho que ele vai ser o candidato a deputado federal. Independente disso, vou estar lá no Tribunal de Contas, mas política já não vou me envolver mais”, afirmou Otto Filho.
A posse deve acontecer somente no dia 6 de janeiro, no retorno dos trabalhos do TCE-BA.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes