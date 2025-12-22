Partido articula candidatura de Heloísa Helena pela Bahia em 2026

Heloisa Helena pode mudar domicílio eleitoral para a Bahia - Foto: Bruno Spada | Câmara dos Deputados

A ex-senadora Heloísa Helena, que assumiu recentemente uma cadeira na Câmara dos Deputados para suprir a suspensão do deputado federal Glauber Braga (Psol) no Rio de Janeiro, deve mudar seu domicílio eleitoral para a Bahia, em articulação que envolve sua legenda, a Rede Sustentabilidade. A informação foi obtida pelo Portal A TARDE em conversas com nomes ligados ao partido.

O objetivo é lançar Heloísa Helena como candidata a deputada federal pelo estado nas eleições de 2026. O entendimento, de acordo com um dos nomes consultados, é de que a ex-senadora poderia se tornar um importante ativo político na Bahia nos próximos anos, fortalecendo também as bases da Rede. No Rio de Janeiro, seu atual domicílio, a parlamentar apresentou dificuldades de voto, ficando na suplência em 2022.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A mesma fonte, sob anonimato, destacou que Heloísa atuaria como uma liderança de peso da Rede, ajudando na estruturação e consolidação da legenda. A articulação, no entanto, passa pela direção nacional da sigla, hoje federada ao Psol.

Cada partido ou federação precisa eleger, no mínimo, 13 deputados federais no próximo ano, como prevê a legislação eleitoral no que versa acerca da clausula de barreira. O número, entretanto, precisa ser atingido em uma soma total de nove estados. Atualmente, a federação Psol/Rede não possui deputados federais na Bahia.

Eleição fácil

Na avaliação de um dos nomes consultados, a popularidade de Heloísa no estado ajudaria a ter uma eleição fácil, diferente do cenário enfrentado por ela nos últimos pleitos, quando perdeu para a Câmara Municipal de Maceió, em 2020, e para a Câmara dos Deputados, na eleição de 2022, já pelo Rio de Janeiro.

Aqui, de acordo com o aliado de Heloísa Helena, ela teria uma vitória sem dificuldades, podendo ainda ajudar a fazer uma segunda cadeira para a Rede ou Psol.

Deputada nega

Ao Portal A TARDE, Heloísa Helena negou qualquer movimentação para trocar de domicílio eleitoral visando a eleição de 2026.

"Impossível. Amo demais a Bahia, mesmo quando eu brigava duramente com ACM e sabia que era hostilizada por muitas pessoas, mas nunca vivenciei situações de preconceito até como já vivenciei no Rio. Entretanto, não há nenhuma possibilidade, pois já foi duro demais mudar o domicílio eleitoral, agora é Rio de Janeiro mesmo", afirmou Heloísa Helena.

Psol fortalecido

A articulação também pode beneficiar o Psol, que tem uma federação com a Rede e almeja eleger seu primeiro deputado federal. Além de Hamilton Assis, vereador de Salvador e pré-candidato a uma cadeira na Câmara Federal, a sigla também tem conversado com outros ativos políticos do estado.

Entre os nomes que negociam a filiação ao partido, estão Geraldo Simões, ex-prefeito de Itabuna, e Elisângela Araújo, hoje no PT, ex-secretária de Política para Mulheres do Estado e deputada suplente.