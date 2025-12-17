"Sem conciliação": Heloísa Helena volta ao Congresso e ataca Lula

Deputada federal Heloísa Helena (Rede-RJ) - Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Ao tomar posse na Câmara dos Deputados, na terça-feira, 16, Heloísa Helena (Rede-RJ) mandou um recado ao governo Lula (PT) — ela assumiu a vaga de Glauber Braga (PSOL-RJ), que teve o mandato suspenso por seis meses.

Durante discurso, a ex-senadora pelo estado Alagoas — atualmente o domicílio eleitoral dela é o Rio de Janeiro — e uma das fundadoras do PSOL fez críticas à gestão do petista, refirmando que vai atuar sem alinhamento com o Palácio do Planalto.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Heloísa ainda relembrou o histórico de ruptura com o PT, citando a reforma da Previdência, aprovada em 2003, no governo Lula 1, quando ela ainda era do PT. Expulsa do partido após votar contra a proposta, afirmou que a medida representou retirada de direitos dos trabalhadores.

"Neste plenário, eu e outros parlamentares enfrentamos circunstâncias humilhantes por defender servidores públicos diante de uma reforma da Previdência que retirava direitos. Lutarei sem conciliação com o governo federal em qualquer traição de classe. Estarei aqui sem abrir uma única concessão a quem concilia com o capital", disparou.

Embate com Marina Silva

Eleita senadora em 1998, Heloísa Helena permaneceu no cargo até 2007. Após deixar o PT, foi uma das fundadoras do PSOL e disputou a Presidência da República em 2006, terminando a eleição em terceiro lugar. Atualmente é filiada à Rede Sustentabilidade.

A posse da alagoana reacende um embate interno na Rede Sustentabilidade, partido que integra em federação com o PSOL. Rompidas desde 2022, Heloísa Helena e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, simbolizam a divisão no diretório nacional da legenda.

O conflito entre as duas se aprofundou após a disputa pelo comando da Rede, vencida por Heloísa, e é marcado por críticas à presença do partido na Esplanada. A ex-senadora mantém uma postura de enfrentamento ao PT desde que foi expulsa da legenda, em 2003.