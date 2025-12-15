Ex-senadora crítica do PT volta ao Planalto

Heloisa Helena vai ocupar cargo deputada federal no lugar de Glauber Braga - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

Conhecida pela sua forma aguerrida de fazer política, mas também lembrada por brigas com o PT e com a atual ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a ex-senadora Heloísa Helena (PSOL) voltará ao Congresso Nacional após quase 20 anos.

Ela vai assumir o mandato do deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ), suspenso por seis meses, na semana passada. Nascida em Alagoas, ele concorreu pelo Rede Sustentabilidade nas eleições de 2024 também pelo estado do Rio de Janeiro.

Histórico

Helena é uma das fundadoras da Rede e do próprio PSOL, que fundara em 2004, após abrir divergência com a condução do primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Rede hoje faz parte de federação com o PSOL.

O ápice da briga que levou à saída do partido e à criação do PSOL foi a reforma da Previdência encampada pela gestão petista, a quem Heloísa Helena passou a chamar de “neoliberais”.

Quando fez a opção de sair do PT, Helena era senadora por Alagoas. Ela foi eleita em 1998 e ficou na Casa até 2007. Em 2015, deixou o PSOL e migrou para o Rede.

"Treta" com Marina

Agora na Rede, ela travou uma disputa política interna com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, pelo comando do partido que integra. Ela saiu triunfante contra a chefe da pasta.

Heloísa Helena é enfermeira e professora. Ela, que tem sua trajetória política ligada aos movimentos sociais, já foi vice-prefeita de Maceió entre 1993 e 1995. Ela também foi deputada estadual por Alagoas entre 1995 e 1999.