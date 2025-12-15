Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Ex-senadora crítica do PT volta ao Planalto

Parlamentar voltará ao Planalto após Glauber Braga receber suspensão

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

15/12/2025 - 16:21 h
Heloisa Helena vai ocupar cargo deputada federal no lugar de Glauber Braga
Heloisa Helena vai ocupar cargo deputada federal no lugar de Glauber Braga -

Conhecida pela sua forma aguerrida de fazer política, mas também lembrada por brigas com o PT e com a atual ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a ex-senadora Heloísa Helena (PSOL) voltará ao Congresso Nacional após quase 20 anos.

Ela vai assumir o mandato do deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ), suspenso por seis meses, na semana passada. Nascida em Alagoas, ele concorreu pelo Rede Sustentabilidade nas eleições de 2024 também pelo estado do Rio de Janeiro.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Histórico

Helena é uma das fundadoras da Rede e do próprio PSOL, que fundara em 2004, após abrir divergência com a condução do primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Rede hoje faz parte de federação com o PSOL.

O ápice da briga que levou à saída do partido e à criação do PSOL foi a reforma da Previdência encampada pela gestão petista, a quem Heloísa Helena passou a chamar de “neoliberais”.

Leia Também:

Caso Glauber Braga provoca racha no partido de Bolsonaro
Glauber Braga escapa de cassação e acaba suspenso pela Câmara
CCJ vota recurso de Glauber Braga e analisa caso de Alexandre Ramagem

Quando fez a opção de sair do PT, Helena era senadora por Alagoas. Ela foi eleita em 1998 e ficou na Casa até 2007. Em 2015, deixou o PSOL e migrou para o Rede.

"Treta" com Marina

Agora na Rede, ela travou uma disputa política interna com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, pelo comando do partido que integra. Ela saiu triunfante contra a chefe da pasta.

Heloísa Helena é enfermeira e professora. Ela, que tem sua trajetória política ligada aos movimentos sociais, já foi vice-prefeita de Maceió entre 1993 e 1995. Ela também foi deputada estadual por Alagoas entre 1995 e 1999.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Glauber Braga Heloísa Helena marina silva PT

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Heloisa Helena vai ocupar cargo deputada federal no lugar de Glauber Braga
Play

Ato na Barra reúne milhares em protesto contra PL que reduz pena de Bolsonaro

Heloisa Helena vai ocupar cargo deputada federal no lugar de Glauber Braga
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Heloisa Helena vai ocupar cargo deputada federal no lugar de Glauber Braga
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Heloisa Helena vai ocupar cargo deputada federal no lugar de Glauber Braga
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

x