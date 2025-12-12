Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Caso Glauber Braga provoca racha no partido de Bolsonaro

Deputado federal do PSOL corria risco de ter mandato cassado, mas recebeu suspensão de seis meses

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

12/12/2025 - 7:20 h
Glauber Braga em entrevista coletiva após ocupação da Câmara.
Glauber Braga em entrevista coletiva após ocupação da Câmara. -

A decisão da Câmara dos Deputados em dar uma pena de suspensão de seis meses ao deputado federal Gluaber Braga (PSOL-RJ), ao invés da cassação do mandato, provocou um racha no PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Isso porque o líder do partido na Casa, Sóstenes Cavalcanti (RJ) determinou a saída do deputado Bibo Nunes (RS) da função de vice-líder da sigla na Câmara. O parlamentar gaúcho teria orientado a bancada a favorecer Braga, o que desagradou Sóstenes.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Embate

A discussão entre os dois parlamentares gerou um momento emblemático durante a votação. Sóstenes tinha orientado os parlamentares a votarem contra o acordo que gerou a suspensão de Glauber por seis meses e afastou o risco de condenação.

Durante a sessão, no entanto, Bibo deu a orientação contrária. Sóstenes então pediu a palavra para repreender Bibo e anunciar que a partir daquele momento ele estava destituído da função de vice-líder.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bibo Nunes Glauber Braga Jair Bolsonaro Sóstenes Cavalcanti

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Glauber Braga em entrevista coletiva após ocupação da Câmara.
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Glauber Braga em entrevista coletiva após ocupação da Câmara.
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Glauber Braga em entrevista coletiva após ocupação da Câmara.
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Glauber Braga em entrevista coletiva após ocupação da Câmara.
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x