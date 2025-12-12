Caso Glauber Braga provoca racha no partido de Bolsonaro

Glauber Braga em entrevista coletiva após ocupação da Câmara. - Foto: Reprodução / UOL

A decisão da Câmara dos Deputados em dar uma pena de suspensão de seis meses ao deputado federal Gluaber Braga (PSOL-RJ), ao invés da cassação do mandato, provocou um racha no PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Isso porque o líder do partido na Casa, Sóstenes Cavalcanti (RJ) determinou a saída do deputado Bibo Nunes (RS) da função de vice-líder da sigla na Câmara. O parlamentar gaúcho teria orientado a bancada a favorecer Braga, o que desagradou Sóstenes.

Embate

A discussão entre os dois parlamentares gerou um momento emblemático durante a votação. Sóstenes tinha orientado os parlamentares a votarem contra o acordo que gerou a suspensão de Glauber por seis meses e afastou o risco de condenação.

Durante a sessão, no entanto, Bibo deu a orientação contrária. Sóstenes então pediu a palavra para repreender Bibo e anunciar que a partir daquele momento ele estava destituído da função de vice-líder.