POLÍTICA
POLÍTICA

Hugo Motta reage após expulsão de deputado da Câmara; veja

Glauber Braga foi retirado à força por policiais legislativos

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

09/12/2025 - 20:48 h
Hugo Motta, presidente da Câmara
Hugo Motta, presidente da Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), usou as redes sociais para rebater o deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ), retirado à força pela Polícia Legislativa do plenário da Casa, na noite desta terça-feira, 9, após sentar na cadeira da mesa diretora como protesto.

Leia Também:

Glauber se manifesta após ocupação na Câmara: “Luta não acabou”
Alcolumbre promete votar PL da Dosimetria no Senado em 2025
Imprensa é impedida de cobrir ocupação de deputado na Câmara
Deputado ocupa cadeira da presidência da Câmara e é retirado à força

Motta, que decidiu pautar o parecer que pede a cassação de Glauber por agressão a um integrante do Movimento Brasil Livre (MBL), assim como o PL da Dosimetria, afirmou que a postura do parlamentar é um desrespeito ao Poder Legislativo. O presidente da Câmara ainda acusou o deputado do Psol de agir no "grito".

Quando o deputado Glauber Braga ocupa a cadeira da Presidência da Câmara para impedir o andamento dos trabalhos, ele não desrespeita o presidente em exercício. Ele desrespeita a própria Câmara dos Deputados e o Poder Legislativo. Inclusive de forma reincidente, pois já havia ocupado uma comissão em greve de fome por mais de uma semana
Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados

Ausente no momento da confusão, Hugo Motta se comprometeu a apurar possíveis excessos contra equipes de imprensa, como mostram vídeos que circulam nas redes sociais.

Veja a nota de Hugo Motta

Quando o deputado Glauber Braga ocupa a cadeira da Presidência da Câmara para impedir o andamento dos trabalhos, ele não desrespeita o presidente em exercício. Ele desrespeita a própria Câmara dos Deputados e o Poder Legislativo. Inclusive de forma reincidente, pois já havia ocupado uma comissão em greve de fome por mais de uma semana.

O agrupamento que se diz defensor da democracia, mas agride o funcionamento das instituições, vive da mesma lógica dos extremistas que tanto critica. O extremismo não tem lado porque, para o extremista, só existe um lado: o dele.

Temos que proteger a democracia do grito, do gesto autoritário, da intimidação travestida de ato político.

Extremismos testam a democracia todos os dias. E todos os dias a democracia precisa ser defendida. Determinei também a apuração de possíveis excessos em relação à cobertura da imprensa.

O que aconteceu?

Glauber Braga foi retirado à força da cadeira da presidência da Câmara dos Deputados, na noite desta terça, 9, após fazer um protesto na tentativa de travar a votação do parecer que pede a cassação do seu mandato como deputado.

O parlamentar se manifestou, em coletiva logo após o ocorrido, e reafirmou sua postura contra Motta.

“Eu vou me manter aqui, firme, até o final dessa história. Se o presidente da Câmara dos Deputados quiser tomar uma atitude diferente da que ele tomou com os golpistas que ocuparam essa mesa diretora e até hoje não tiveram qualquer punição, essa é uma responsabilidade dele. Eu, ficarei aqui até o limite das minhas forças”, afirmou Glauber.

Câmara dos Deputados Glauber Braga hugo motta

Ver todas

