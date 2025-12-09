Hugo Motta reage após expulsão de deputado da Câmara; veja

Hugo Motta, presidente da Câmara - Foto: Mário Agra | Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), usou as redes sociais para rebater o deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ), retirado à força pela Polícia Legislativa do plenário da Casa, na noite desta terça-feira, 9, após sentar na cadeira da mesa diretora como protesto.

Motta, que decidiu pautar o parecer que pede a cassação de Glauber por agressão a um integrante do Movimento Brasil Livre (MBL), assim como o PL da Dosimetria, afirmou que a postura do parlamentar é um desrespeito ao Poder Legislativo. O presidente da Câmara ainda acusou o deputado do Psol de agir no "grito".

Ausente no momento da confusão, Hugo Motta se comprometeu a apurar possíveis excessos contra equipes de imprensa, como mostram vídeos que circulam nas redes sociais.

Veja a nota de Hugo Motta

Quando o deputado Glauber Braga ocupa a cadeira da Presidência da Câmara para impedir o andamento dos trabalhos, ele não desrespeita o presidente em exercício. Ele desrespeita a própria Câmara dos Deputados e o Poder Legislativo. Inclusive de forma reincidente, pois já havia ocupado uma comissão em greve de fome por mais de uma semana.

O agrupamento que se diz defensor da democracia, mas agride o funcionamento das instituições, vive da mesma lógica dos extremistas que tanto critica. O extremismo não tem lado porque, para o extremista, só existe um lado: o dele.

Temos que proteger a democracia do grito, do gesto autoritário, da intimidação travestida de ato político.

Extremismos testam a democracia todos os dias. E todos os dias a democracia precisa ser defendida. Determinei também a apuração de possíveis excessos em relação à cobertura da imprensa.

O que aconteceu?

Glauber Braga foi retirado à força da cadeira da presidência da Câmara dos Deputados, na noite desta terça, 9, após fazer um protesto na tentativa de travar a votação do parecer que pede a cassação do seu mandato como deputado.

O parlamentar se manifestou, em coletiva logo após o ocorrido, e reafirmou sua postura contra Motta.

“Eu vou me manter aqui, firme, até o final dessa história. Se o presidente da Câmara dos Deputados quiser tomar uma atitude diferente da que ele tomou com os golpistas que ocuparam essa mesa diretora e até hoje não tiveram qualquer punição, essa é uma responsabilidade dele. Eu, ficarei aqui até o limite das minhas forças”, afirmou Glauber.