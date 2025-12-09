Menu
Alcolumbre promete votar PL da Dosimetria no Senado em 2025

Presidente do Congresso espera aprovação da Câmara dos Deputados

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

09/12/2025 - 19:56 h
Davi Alcolumbre, presidente do Senado
Davi Alcolumbre, presidente do Senado -

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), se comprometeu, nesta terça-feira, 9, a colocar em pauta no Senado ainda em 2025 o Projeto de Lei da Dosimetria, que reduz as penas dos envolvidos nos atentados do dia 8 de janeiro de 2023, assim como a do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado por liderar a trama golpista.

Segundo Alcolumbre, que tem protagonizado uma 'queda de braços' com o Palácio do Planalto nas últimas semanas, após discordâncias sobre a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF), pontuou que aguarda apenas a votação da Câmara dos Deputados, que pode ocorrer ainda nesta terça, 9, para receber o texto e colocar no plenário do Senado.

"Nós vamos deliberar esse projeto no plenário do Senado Federal, assim que a Câmara deliberar. Este ano ainda", disparou o presidente do Congresso Nacional ao comentar sobre o assunto.

Alcolumbre ainda pontuou que o tema tem sido discutido pelas lideranças das duas Casas nos últimos meses, a fim de garantir a apreciação da matéria na Câmara e no Senado.

"Fiz um compromisso com os líderes, comigo mesmo, e com vossas excelências, com o Senado Federal, mas sobretudo com o Brasil, que se a Câmara deliberasse este assunto, o Senado Federal deliberaria", afirmou o senador.

PL da Dosimetria

A Câmara deve votar também nesta terça-feira, 9, O projeto que prevê a redução das penas para os envolvidos nos atos do 8 de janeiro, englobando também o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A ideia é que Bolsonaro, hoje condenado a 27 anos e três meses de prisão, fique apenas pouco mais de dois anos em regime fechado.

x