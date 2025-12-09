Menu
POLÍTICA
CENSURA

Imprensa é impedida de cobrir ocupação de deputado na Câmara

Glauber Braga ocupou a cadeira da presidência da Casa na tarde desta terça-feira, 9

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

09/12/2025 - 19:11 h
Glauber Braga foi retirado à força da cadeira do presidente da Câmara.
Glauber Braga foi retirado à força da cadeira do presidente da Câmara.

A imprensa foi impedida de entrar no plenário da Câmara dos Deputados para cobrir a manifestação do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) que ocupou a cadeira da presidência da Casa na tarde desta terça-feira, 9.

Durante todo o momento do ato, os veículos não puderam entrar no espaço para registrar imagens. Além disso, a TV Câmara não transmitiu imagens do plenário.

Os vídeos que circulam nas redes sociais mostrando a Polícia Legislativa tirando o parlamentar da cadeira à força, foram registradas dos parlamentares que tinham livre acesso ao espaço.

Para a Globonews, o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) afirmou que não deu ordem para barrar a imprensa e nem para cortar o sinal da TV Câmara.

O motivo

O deputado federal Glauber Braga sentou na cadeira da presidência da Câmara dos Deputados, nesta terça-feira, 9, na tentativa de impedir a votação do Projeto de Lei da Dosimetria, que tenta reduzir as penas de envolvidos em ataques contra a democracia. O parlamentar também pode ter a cassação do seu mandato pautada pela Casa.

x