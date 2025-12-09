LIBERDADE PROVISÓRIA
Presidente da Alerj será solto, mas terá cumprir medidas cautelares
Rodrigo Bacellar foi preso na semana passada acusado de vazar informações de uma operação
Por Anderson Ramos
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu liberdade provisória ao presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (União).
O deputado foi preso na semana passada acusado de vazar informações de uma operação que prendeu o também deputado TH Jóias (MDB).
A decisão se dá após a Alerj aprovar, na última segunda-feira, 8, projeto de resolução que recomenda a revogação da prisão do presidente da Casa. Apesar da liberdade, Moraes decretou medidas cautelares a Bacellar. Confira quais são:
- Afastamento do cargo de presidente da Alerj;
- Recolhimento domiciliar no período noturno, a partir das 19 horas até as 6 horas de segunda-feira à sexta-feira e integral nos fins de semana, feriados e dias de folga;
- Proibição de se comunicar com os demais investigados;
- Entrega de todos os passaportes e;
- Suspensão imediatada de quaisquer documentos de arma de fogo em nome de Bacellar, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.
Além disso, Bacellar deverá colocar a tornozeleira eletrônica assim que for cumprido o alvará de soltura. “O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará em sua imediata revogação e decretação da prisão”, determinou Moraes.
