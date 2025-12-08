Comissão da Assembleia do RJ aprova soltura de Bacellar

- Foto: Octacilio Barbosa | Alerj

Um projeto que propõe a soltura do deputado Rodrigo Bacellar (União), foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), nesta segunda-feira, 8. Ele está preso desde a última semana, por suspeita de vazar informações sigilosas para beneficiar o ex-deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias.

Contanto com o voto de Rodrigo Amorim (União), relator do caso, quatro parlamentares foram favoráveis à revogação da prisão. No entanto, outros três apresentaram opiniões divergentes. A decisão será votada ainda nesta segunda, no plenário.

O Luiz Paulo (PSD) sugeriu que a comissão criasse dois projetos, um para manutenção ou não da prisão, e outro sobre o afastamento de Bacellar da presidência.

A decisão será do plenário da Casa e a votação acontecerá ainda nesta segunda-feira. Para que ele seja solto, pelo menos 36 votos têm que ser favoráveis.

Como os deputados votaram?

A favor da soltura:

Rodrigo Amorim (União), presidente da CCJ

Fred Pacheco (PMN), vice-presidente da CCJ

Alexandre Knoploch (PL)

Chico Machado (Solidariedade)

Contra a soltura de Bacellar:

Elika Takimoto (PT)

Carlos Minc (PSB)

Criados de dois projetos de resolução:

Luiz Paulo (PSD)

A votação foi marcada por um desentendimento entre deputados, após lexandre Knoploch (PL) acusar Carlos Minc (PSB) de estar de "palhaçada".

Prisão de Bacellar

Bacellar foi preso na última quarta-feira, 3, por suspeita de vazar informações sigilosas de uma operação em setembro contra o deputado TH Joias (MDB) e orientá-lo a destruir provas. Ele está na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro.

TH Joias está preso por suspeita de integrar uma facção criminosa.