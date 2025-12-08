POLÍTICA
Comissão da Assembleia do RJ aprova soltura de Bacellar
Político está preso por suspeita de vazar informações sigilosas
Por Luiza Nascimento
Um projeto que propõe a soltura do deputado Rodrigo Bacellar (União), foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), nesta segunda-feira, 8. Ele está preso desde a última semana, por suspeita de vazar informações sigilosas para beneficiar o ex-deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias.
Contanto com o voto de Rodrigo Amorim (União), relator do caso, quatro parlamentares foram favoráveis à revogação da prisão. No entanto, outros três apresentaram opiniões divergentes. A decisão será votada ainda nesta segunda, no plenário.
O Luiz Paulo (PSD) sugeriu que a comissão criasse dois projetos, um para manutenção ou não da prisão, e outro sobre o afastamento de Bacellar da presidência.
A decisão será do plenário da Casa e a votação acontecerá ainda nesta segunda-feira. Para que ele seja solto, pelo menos 36 votos têm que ser favoráveis.
Como os deputados votaram?
A favor da soltura:
- Rodrigo Amorim (União), presidente da CCJ
- Fred Pacheco (PMN), vice-presidente da CCJ
- Alexandre Knoploch (PL)
- Chico Machado (Solidariedade)
Contra a soltura de Bacellar:
- Elika Takimoto (PT)
- Carlos Minc (PSB)
Criados de dois projetos de resolução:
- Luiz Paulo (PSD)
A votação foi marcada por um desentendimento entre deputados, após lexandre Knoploch (PL) acusar Carlos Minc (PSB) de estar de "palhaçada".
Prisão de Bacellar
Bacellar foi preso na última quarta-feira, 3, por suspeita de vazar informações sigilosas de uma operação em setembro contra o deputado TH Joias (MDB) e orientá-lo a destruir provas. Ele está na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro.
TH Joias está preso por suspeita de integrar uma facção criminosa.
