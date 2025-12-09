Menu
POLÍTICA
TUMULTO

Glauber se manifesta após ocupação na Câmara: “Luta não acabou”

Braga criticou o presidente da Casa Hugo Motta a quem acusou de tentar silenciá-lo

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

09/12/2025 - 20:17 h
Glauber Braga em entrevista coletiva após ocupação da Câmara.
Após ter sido retirado à força da cadeira da presidência da Câmara dos Deputados nesta terça-feira, 9, o deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) falou com a imprensa que acompanhou todo o ato do lado de fora do plenário, porque foram impedidos de entrar no espaço.

Ainda debilitado, Braga criticou o presidente da Casa Hugo Motta (Republicanos) a quem acusou de tentar silenciá-lo. “Só pedi ao Motta para ter 1% do tratamento comigo com aqueles que sequestraram a mesa diretora da Câmara”, disse, referindo-se ao motim bolsonarista de meses atrás.

Braga sentou na cadeira da presidência da Câmara, na tentativa de impedir a votação do Projeto de Lei da Dosimetria, que tenta reduzir as penas de envolvidos em ataques contra a democracia. O parlamentar também pode ter a cassação do seu mandato pautada pela Casa nesta quarta-feira, 10.

“Eu vou me manter aqui, firme, até o final dessa história. Se o presidente da Câmara dos Deputados quiser tomar uma atitude diferente da que ele tomou com os golpistas que ocuparam essa mesa diretora e até hoje não tiveram qualquer punição, essa é uma responsabilidade dele. Eu, ficarei aqui até o limite das minhas forças”, afirmou Glauber.

Após dar as declarações, Glauber seguiu para o serviço médico da Câmara.

Imprensa censurada

A imprensa foi impedida de entrar no plenário da Câmara dos Deputados para cobrir a manifestação do deputado Glauber Braga que ocupou a cadeira da presidência da Casa na tarde desta terça.

Durante todo o momento do ato, os veículos não puderam entrar no espaço para registrar imagens. Além disso, a TV Câmara não transmitiu imagens do plenário.

Os vídeos que circulam nas redes sociais mostrando a Polícia Legislativa tirando o parlamentar da cadeira à força, foram registradas dos parlamentares que tinham livre acesso ao espaço.

Para a Globonews, o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) afirmou que não deu ordem para barrar a imprensa e nem para cortar o sinal da TV Câmara.

