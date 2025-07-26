‘Quem alimentou a direita agora vai reclamar?’, dispara Heloísa Helena

Paulo Miranda, porta-voz de Minas Gerais, Heloísa Helena, Marcelo Carvalho, porta-voz da Bahia e o porta-voz nacional da Rede, Paulo Lamac - Foto: Maria Clara | Rede Sustentabilidade

Uma das principais lideranças da esquerda brasileira nas últimas décadas, Heloísa Helena, coordenadora nacional de mobilização da Rede Sustentabilidade, tem uma visão crítica do modelo governamental que se consolidou no país nos últimos anos.

Para ela, a ascensão da extrema direita está diretamente ligada às concessões feitas pelos governos, aí incluídas as gestões petistas, nas suas relações com o Congresso e na flexibilização de pautas antes inegociáveis para o campo progressista.

Heloísa coloca em dúvida até mesmo a legitimidade democrática que ora é alvo de ataques externos pelos Estados Unidos e critica a idolatria que dominou o debate político, empobrecendo, na visão dela, o confronto de ideias e a proposição de soluções para os grandes problemas nacionais.

“A gente não vive numa democracia ainda. Democracia sem justiça social não é democracia. A gente vive numa democracia representativa onde nem todos competem da mesma forma”, afirma Heloísa Helena.

Relações promíscuas

Quando avalia o avanço da extrema direita e a precarização do debate político, a ex-senadora aponta razões dentro dos próprios governos.

“A extrema direita, por que ela cresceu? Tem que haver alguma coisa errada na conjuntura nacional. Nas relações promíscuas, na concentração de renda, tem que ter alguma coisa, foi o que? A maldade do povo? A maldade no coração da população que fez essa direita reacionária crescer? Oh, a maldade dos evangélicos que fizeram essa direita reacionária, cínica, carcomida, feroz, crescer? Não, tem coisas complexas para avaliar”, diz Heloísa.

Entre elas, a extrema concentração de renda e as profundas desigualdades sociais. ‘Muitas vezes o voto anti-sistema acaba indo para quem mais representa o sistema, que é a direita reacionária. Não foi um processo de germinação no solo putrefato dos corações dos brasileiros que fizeram essa direita crescer’, acrescenta a coordenadora de mobilização da Rede. ‘Tem muita gente que pode reclamar do que o congresso é, agora quem alimentou a direita no congresso, fortalece o que de pior existe e depois vai reclamar’?

Heloísa Helena denuncia a concessão das riquezas do país a interesses privados e ironiza a campanha criada pela comunicação do governo Lula, citando o boné usado por ministros e parlamentares com os dizeres: ‘o Brasil é dos brasileiros’.

“Aí você sempre tem que se perguntar a quem pertencem as riquezas do subsolo do Brasil, a quem pertencem as áreas agricultáveis, quem toma para si enquanto áreas agricultáveis, os maiores percentuais de financiamento do dinheiro público, quem toma para si as áreas urbanas, onde está a pobreza na periferia, submetida a ser mão de obra escrava do crime organizado, do narcotráfico, porque não tem políticas sociais, não tem políticas públicas para a juventude, para a dinamização da economia local, geração de emprego e renda, inclusão social”, dispara Heloísa. E continua:

“Para completar tem uma figura americana horrorosa como Trump e outros horrorosos aqui no Brasil, que acabam criando o ‘melhor dos climas’, que á a idolatria política. Porque ninguém discute mais projeto nacional. As pessoas só discutem Lula e Bolsonaro. Imagina como é que pode no nordeste a gente não discutir a privatização da Chesf. O único grande rio do Nordeste (São Francisco), que mesmo quando era empresa pública já tinha uso conflitante da água. Porque a mesma água que tem que ser usada para abastecimento humano, abastecimento animal, projetos de irrigação, tinha que ser represada para geração de energia. Como é que pode uma empresa privada controla o rio São Francisco”?

PL da devastação

Heloísa Helena defenda o veto ao projeto de lei do licenciamento ambiental, apelidado de PL da devastação, e teme pelo relaxamento da fiscalização. ‘Se a gente já tinha uma catástrofe ambiental no Brasil, com o que se vê na imprensa, grandes desastres, imagina ampliando mais ainda isso’?

“Um país cuja riqueza foi construída pela intensa exploração de mão de obra ou pela exploração predatória da natureza, vai mais pra onde? Para que? É a devastação para acumulação de capital para os que já têm muito. Espero que a Presidência da República tenha coragem para vetar e depois a coragem necessária para articular e manter o veto”.

Glauber fica

Sobre o processo de cassação do deputado federal Glauber Braga, do PSOL, Heloísa Helena é categórica em afirmar que o parlamentar não será condenado. E o motivo é simples, segundo ela. Como suplente de Glauber dentro da federação, ela está convicta de que a sua posse não seria bem recebida.

“Se dentro da Rede os santinhos e santinhas do outro lado gritavam ‘cadelinhas da Heloísa’ e ‘Heloísa sem mandato’, imagina a importância que as pessoas dão a um mandato. Eu sei que quando a gente não tem mandato parlamentar a gente é náufrago no maremoto. Só que sou uma velha durona. Nem lambo rastro por onde passa o poder e nem perco a coragem que eu sempre tive ao longo da minha vida, desde a minha infância, com uma mãe guerreira ao meu lado nos ensinando isso”, diz Heloísa, fazendo referência ao tumultuado processo eleitoral da Rede.

“Eu não tenho dúvida que o Glauber não vai ser cassado, ele não merece ser cassado, porque o mandato foi o povo do Rio de Janeiro que conferiu a ele com toda legitimidade e eu acho que ele não vai porque quem assumiria sou eu. Muitos que estão lutando contra a cassação não é nem por respeito a ele, é pelo pavor de que eu possa assumir”, conclui a ex-senadora.