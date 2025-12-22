Menu
POLÍTICA

Ministro de Lula defende pena de morte no Brasil

Silvio Costa Filho não descartou a pena para alguns crimes

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

22/12/2025 - 17:17 h
Ministro de Lula diz que avalia pena de morte no Brasil
Ministro de Lula diz que avalia pena de morte no Brasil -

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), defendeu, nesta segunda-feira, 22, que o governo federal avaliasse medidas para o uso de pena de morte para autores de feminicídio no Brasil.

“Semana retrasada eu vi um cidadão que matou a esposa na frente dos filhos. Um cidadão desse não tem jeito, um cidadão desse… nós temos, o Brasil, avaliar até a pena de morte para esse tipo de indivíduo”, afirmou o minsitro à CNN.

O ministro ainda ressaltou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) trabalha em uma campanha contra o feminicídio. Porém, Sílvio destacou que é necessário que o governo brassileiro discutisse as tipificações da segurança pública, com penas mais duras.

“E esse debate o presidente Lula já está fazendo internamente e nós queremos ampliar cada vez mais essa discussão nos estados e nos municípios”, completou.

Vale ressaltar que o presidente Lula vem dando um grande destaque ao assunto. Como no último sábado, 20, o presidente destacou a grave situação da violência contra as mulheres na América Latina.

Ele ainda descreveu que a região seria a mais letal do mundo para a população feminina.

"A América Latina também ostenta o triste recorde de ser a região mais letal do mundo para as mulheres. Segundo a Cepal [Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe], 11 mulheres latino-americanas são assassinadas diariamente", afirmou Lula durante sua fala no encontro regional.

Tags:

brasil feminicídio pena de morte

x