Trump triplica pagamento a imigrantes que deixarem dos EUA; entenda
Decisão é válida somente até o fim deste ano
Por Gustavo Nascimento
O governo de Donald Trump anunciou que vai triplicar o valor pago a imigrantes em situação irregular que deixarem os Estados Unidos de forma voluntária até o final deste ano.
O incentivo, que era de US$ 1 mil, passou para US$ 3 mil (cerca de R$ 16,7 mil), como divulgado pela Secretária de Segurança Interna, Kristi Noem.
“Durante a temporada de Natal, o contribuinte americano está generosamente triplicando o incentivo para aqueles que estão aqui ilegalmente deixem voluntariamente o país, oferecendo um bônus de saída de US$ 3.000, mas apenas até o fim do ano”, escreveu ela em seu perfil no X (antigo Twitter).
No entanto, a secretária subiu o tom e alertou os imigrantes que não aceitarem a proposta do governo.
“Os imigrantes ilegais devem aproveitar esse presente e se autodeportar, porque, se não o fizerem, nós os encontraremos, nós os prenderemos e eles nunca retornarão."
A campanha do governo também foi divulgada nas redes sociais do Departamento de Segurança Interna (DHS), que classificou o pagamento como uma “oferta de tempo limitado”.
Os imigrantes que optarem pela proposta do governo norte-americano devem fazer a solicitação de autodeportação a partir do aplicativo CBP Home, que reúne serviços migratórios e foi desenvolvido pela Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA.
