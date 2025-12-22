Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INCENTIVO

Trump triplica pagamento a imigrantes que deixarem dos EUA; entenda

Decisão é válida somente até o fim deste ano

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

22/12/2025 - 18:57 h
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos -

O governo de Donald Trump anunciou que vai triplicar o valor pago a imigrantes em situação irregular que deixarem os Estados Unidos de forma voluntária até o final deste ano.

O incentivo, que era de US$ 1 mil, passou para US$ 3 mil (cerca de R$ 16,7 mil), como divulgado pela Secretária de Segurança Interna, Kristi Noem.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Durante a temporada de Natal, o contribuinte americano está generosamente triplicando o incentivo para aqueles que estão aqui ilegalmente deixem voluntariamente o país, oferecendo um bônus de saída de US$ 3.000, mas apenas até o fim do ano”, escreveu ela em seu perfil no X (antigo Twitter).

No entanto, a secretária subiu o tom e alertou os imigrantes que não aceitarem a proposta do governo.

“Os imigrantes ilegais devem aproveitar esse presente e se autodeportar, porque, se não o fizerem, nós os encontraremos, nós os prenderemos e eles nunca retornarão."

Leia Também:

Trump inaugura prisão cercada de jacarés para deter imigrantes
Trump anuncia "Jogos Vorazes da vida real" com alunos de ensino médio
Lula surpreende e declara amizade com Trump: "Tudo vai se acertar"

A campanha do governo também foi divulgada nas redes sociais do Departamento de Segurança Interna (DHS), que classificou o pagamento como uma “oferta de tempo limitado”.

Os imigrantes que optarem pela proposta do governo norte-americano devem fazer a solicitação de autodeportação a partir do aplicativo CBP Home, que reúne serviços migratórios e foi desenvolvido pela Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

EUA imigração trump

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

x