Atriz da Globo revela gasto de R$ 1 milhão em disputa por filho

A atriz Letícia Birkheuer, conhecida por sua atuação em Malhação, vive um momento delicado. Longe das telinhas há mais de dez anos, a artista usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre a perda da guarda do filho, João Guilherme, de 14 anos.

Na publicação, Letícia revelou que já gastou mais de R$ 1 milhão em ações judiciais na tentativa de reverter a situação.

“Estou exausta e já gastei mais de um milhão de reais na Justiça. Mas não vou parar nem desistir. Nem que eu tenha que gastar todo o meu patrimônio tentando ter você de volta. Te amo, meu filho. Para sempre, sua mãe”, escreveu.

A atriz também relatou que o filho cortou contato com ela e a bloqueou nas redes sociais. Segundo Letícia, o afastamento é perceptível em detalhes do dia a dia.

"Quando olho suas roupas em casa, vejo que não devem servir mais. Você cresceu e não voltou para usá-las. Fiz uma reforma no seu quarto, mas você não veio ver. Escrevi no seu WhatsApp, mas você me bloqueou”, desabafou.

Ainda no relato, Letícia afirmou que o desempenho escolar do filho caiu após a mudança: “Suas notas estão baixas. Você nunca tirou menos de oito quando morava comigo. Eu fazia todas as lições com você. Passei a pandemia acompanhando suas aulas on-line lado a lado. Não trabalhava e te acompanhava em tudo”.

João Guilherme é o único filho da atriz, fruto do casamento com o empresário Alexandre Furmanovich. Letícia também afirmou que o adolescente se afastou de amigos e familiares e abandonou atividades que costumava gostar.

"Você adorava jogar tênis, depois vôlei, beach tênis e futebol. Hoje não pratica mais esportes. Não sei mais o que você come. Não liga para mim, nem para seus tios, avós ou amigos da infância”, escreveu.

"Não liga mais para nada do que viveu com quem te deu à luz, te trouxe ao mundo, cuidou e te amou. Está chegando o Natal, uma época que você sempre amou passar comigo. Hoje, meu Natal será sem você”, concluiu.