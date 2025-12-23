Menu
POLÊMICA

SBT rompe o silêncio após acusação de racismo de Ludmilla

Ludmilla rejeitou um pedido do SBT

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

23/12/2025 - 10:09 h
Ludmilla rejeitou um pedido do SBT
Ludmilla rejeitou um pedido do SBT -

O SBT rompeu o silêncio e se pronunciou após a cantora Ludmilla rejeitar um convite de homenagem feito pelo canal e afirmar que a emissora “dá voz” ao racismo. A artista deu essa declaração após a empresa manter Marcão do Povo como apresentador, mesmo em meio às acusações que ela faz contra ele.

“O SBT não compactua com atos, insinuações, discursos ou quaisquer manifestações de cunho racista, e repudia todas as formas de discriminação”, disse a empresa em nota enviada ao Metrópoles.

Ludmilla rejeita pedido do SBT

A cantora Ludmilla rejeitou um pedido do SBT. A emissora convidou a artista para receber uma homenagem feita pela emissora. “Eu não posso aceitar uma homenagem enquanto essa mesma emissora segue dando voz, segue dando espaço, respaldo e pessoas convenientes com a atitude racista, entendeu? Isso para mim é incoerente e inaceitável”, disse Ludmilla em seu Instagram.

No vídeo compartilhado pela artista, ela mostra um trecho do programa de Marcão do Povo no SBT. Na gravação do Primeiro Impacto, o apresentador agradece a Silvio Santos e a toda a família Abravanel.

Em 2017, Marcão do Povo usou uma expressão racista para se referir à cantora. Ela movia um processo contra ele, que diz ter sido inocentado das acusações. “A maior homenagem para mim nesse momento seria justiça. Eu não posso acreditar que esse silêncio seja de apoio para uma atitude criminosa”, legendou a cantora.

x