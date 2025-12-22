Após Zezé Di Camargo, Ludmilla detona SBT

A artista detonou o canal - Foto: Reprodução | Instagram

Ludmilla usou suas redes sociais para criticar o SBT nesta segunda-feira, 22. A cantora revelou que foi convidada pela direção da emissora para receber uma homenagem, mas recusou a proposta pelo fato do canal manter o jornalista Marcão do Povo no grupo de funcionários.

A artista alegou que o comunicador foi racista com ela e o canal não se posicionou sobre o assunto, ficando omisso a um grave crime. “Eu preciso ser muito honesta aqui. Eu não posso aceitar uma homenagem enquanto essa mesma emissora segue dando voz, segue dando espaço, respaldo e pessoas convenientes com a atitude racista, entendeu? Isso pra mim é incoerente e inaceitável”, disparou.

A famosa ainda usou o trecho de um vídeo, onde Marcão agradece a família Abravanel pela oportunidade após a acusação da cantora, que foi chamada de “macaca” por ele durante o programa A Hora da Venenosa, da Record TV, em 2017.

“Racismo não se resolve com homenagem e sim com responsabilidade. É uma coisa que não dá para entender”, disparou Ludmilla, deixando claro seu descontentamento com a emissora da família Abravanel.

Demissão e polêmica

Vale lembrar que Marcão foi demitido da Record na época do ocorrido, que virou caso de Justiça. Ele foi processado por Ludmilla e pelo Ministério Público, respondendo pelo crime injúria racial.

Em sua defesa, Marcão afirmou que não quis ofender a famosa com ofensas racistas e alegou que usou um termo regional. Recentemente, ele alegou que foi inocentado de toda e qualquer denúncia de calúnia, envolvendo crimes de ódio e contra a raça.