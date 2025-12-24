Foto inédita de Marília Mendonça antes do acidente de avião comove Web

Imagem inédita de Marília Mendonça antes do acidente viraliza nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

Uma imagem inédita de Marília Mendonça ganhou destaque nas redes sociais e emocionou fãs da artista. O registro mostra a cantora ao lado de Tarciso Pessoa Viana, piloto da aeronave que caiu em 5 de novembro de 2021, em Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, acidente que vitimou todos os ocupantes do voo.

A fotografia foi divulgada por Nagila do Vale, irmã de Tarciso, em uma homenagem ao piloto. A publicação rapidamente repercutiu e, até a manhã desta terça-feira, 23, já acumulava mais de 200 curtidas apenas no Instagram, além de circular e viralizar em plataformas como X (antigo Twitter) e TikTok.

No texto que acompanha o registro, Nagila descreveu o irmão como “filho obediente, irmão carinhoso, pai amoroso e protetor e presente”. Tarciso Pessoa Viana tinha 37 anos e deixou dois filhos e a esposa, que estava grávida na época do acidente.

O voo havia partido do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, com destino ao Aeroporto de Ubaporanga, em Minas Gerais. Após o pouso, Marília Mendonça seguiria por via terrestre até Caratinga, onde tinha apresentação marcada no Parque de Exposições da cidade.



A queda da aeronave ocorreu pouco depois das 15h, em uma área rural de Piedade de Caratinga, nas proximidades do acesso à BR-474. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h30, quando imagens do local do acidente começaram a circular nas redes sociais.

O avião envolvido era um bimotor de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, pertencente à empresa PEC Táxi Aéreo. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave, de prefixo PT-ONJ, tinha capacidade para seis passageiros, estava com a documentação regular e possuía autorização para operar voos de táxi aéreo.