LUTO

Foto inédita de Marília Mendonça antes do acidente de avião comove Web

Registro ao lado do piloto Tarciso Viana foi divulgado pela família e reacendeu a comoção nas redes

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

24/12/2025 - 9:28 h
Imagem inédita de Marília Mendonça antes do acidente viraliza nas redes sociais
Imagem inédita de Marília Mendonça antes do acidente viraliza nas redes sociais

Uma imagem inédita de Marília Mendonça ganhou destaque nas redes sociais e emocionou fãs da artista. O registro mostra a cantora ao lado de Tarciso Pessoa Viana, piloto da aeronave que caiu em 5 de novembro de 2021, em Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, acidente que vitimou todos os ocupantes do voo.

A fotografia foi divulgada por Nagila do Vale, irmã de Tarciso, em uma homenagem ao piloto. A publicação rapidamente repercutiu e, até a manhã desta terça-feira, 23, já acumulava mais de 200 curtidas apenas no Instagram, além de circular e viralizar em plataformas como X (antigo Twitter) e TikTok.

No texto que acompanha o registro, Nagila descreveu o irmão como “filho obediente, irmão carinhoso, pai amoroso e protetor e presente”. Tarciso Pessoa Viana tinha 37 anos e deixou dois filhos e a esposa, que estava grávida na época do acidente.

Foto de Marília Mendonça antes do acidente de avião
Foto de Marília Mendonça antes do acidente de avião | Foto: Reprodução | Instagram

O voo havia partido do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, com destino ao Aeroporto de Ubaporanga, em Minas Gerais. Após o pouso, Marília Mendonça seguiria por via terrestre até Caratinga, onde tinha apresentação marcada no Parque de Exposições da cidade.

A queda da aeronave ocorreu pouco depois das 15h, em uma área rural de Piedade de Caratinga, nas proximidades do acesso à BR-474. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h30, quando imagens do local do acidente começaram a circular nas redes sociais.

O avião envolvido era um bimotor de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, pertencente à empresa PEC Táxi Aéreo. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave, de prefixo PT-ONJ, tinha capacidade para seis passageiros, estava com a documentação regular e possuía autorização para operar voos de táxi aéreo.

luto Marília Mendonça

