FAMOSOS

Vai acabar? Cristiano e Zé Neto abrem o jogo sobre o futuro da dupla

Sertanejos ficaram cerca de três meses afastados dos palcos

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

24/12/2025 - 9:41 h
Zé Neto e Cristiano
Zé Neto e Cristiano -

Após o período crítico do estado de saúde de Zé Neto, o parceiro de dupla sertaneja, Cristiano, desabafou sobre a longa pausa que os dois precisaram fazer antes de voltarem aos palcos e revelou que deu um “ultimato” ao cantor sobre o futuro da dupla.

Em entrevista ao canal do youtuber Andre Piunti, ele contou que, em 2021, Zé Neto abusou do álcool e do cigarro eletrônico, o que prejudicou sua saúde com o passar do tempo.

“O maior problema, no começo, foi o cigarro eletrônico, que começou a afetar o que ele mais amava, que era a voz. Ele não tinha voz nem para falar. Chegava aos shows sem conseguir cantar e se anestesiava no álcool. Subia ao palco bêbado e, ao mesmo tempo, tratava a depressão com medicamentos”, relatou o sertanejo.

Cristiano contou que, diante do excesso de hábitos do amigo, precisou impor um limite: “Tive que dar um ultimato: ‘Ou você para de beber ou a dupla acaba’.”

A dupla, uma das mais populares do sertanejo no Brasil, ficou cerca de três meses afastada dos palcos, período em que os artistas se dedicaram à recuperação e a outras prioridades.

x