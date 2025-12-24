Vai acabar? Cristiano e Zé Neto abrem o jogo sobre o futuro da dupla

Zé Neto e Cristiano - Foto: Reprodução| Instagram

Após o período crítico do estado de saúde de Zé Neto, o parceiro de dupla sertaneja, Cristiano, desabafou sobre a longa pausa que os dois precisaram fazer antes de voltarem aos palcos e revelou que deu um “ultimato” ao cantor sobre o futuro da dupla.

Em entrevista ao canal do youtuber Andre Piunti, ele contou que, em 2021, Zé Neto abusou do álcool e do cigarro eletrônico, o que prejudicou sua saúde com o passar do tempo.

“O maior problema, no começo, foi o cigarro eletrônico, que começou a afetar o que ele mais amava, que era a voz. Ele não tinha voz nem para falar. Chegava aos shows sem conseguir cantar e se anestesiava no álcool. Subia ao palco bêbado e, ao mesmo tempo, tratava a depressão com medicamentos”, relatou o sertanejo.

Cristiano contou que, diante do excesso de hábitos do amigo, precisou impor um limite: “Tive que dar um ultimato: ‘Ou você para de beber ou a dupla acaba’.”

A dupla, uma das mais populares do sertanejo no Brasil, ficou cerca de três meses afastada dos palcos, período em que os artistas se dedicaram à recuperação e a outras prioridades.